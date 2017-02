Goedele Liekens: 'Ik draag bij aan een betere seksuele wereld'

"Val jij op mannen of op vrouwen? Op vrouwen toch? ", vraagt Liekens aan het einde van het interview. Het gesprek vindt plaats in een auto. We luisteren naar de Congolese zanger Papa Wemba. Het resultaat van het verzoek aan Liekens om muziek uit te zoeken die haar erotisch prikkelt.

"Ik ben een keer in Afrika ’s nachts gaan wandelen. De volgende dag moest ik naar een begrafenis. Men zat de hele nacht rondom de overledene. Ze zongen en dansten. Het was heel triest, maar ook prachtig. Doordat ze dansten, schudden ze het verdriet van zich af. Ik word heel weemoedig van deze muziek, maar op een fijne manier."

Misschien niet echt geschikt voor intieme situatie?

"Jawel. Met deze muziek kan ik me in een coconnetje verplaatsen. Je wordt nergens door afgeleid. Je komt bijna in een soort trance, waardoor je heel goed voelt wat je moet voelen. Dus toch maar opzetten."

Goedele Liekens praat al meer dan 25 jaar over seks en relaties in televisie- en radioprogramma’s. Vanaf 14 februari gaat daarmee door in Goedele on Top.

Vind je dat de mensen in je nieuwe programma echt een probleem hebben?

"Het zijn geen medische problemen. Ik vind dat deze mensen een steuntje in hun rug nodig hebben, want zij hebben er last van. Ze vinden hun partner en hun relatie de moeite waard om ervoor te strijden. Het zijn mensen die vinden dat ze moeten ingrijpen, omdat het anders fout gaat. Vergelijk het met een bezoek aan de diëtist, omdat je aan je lijn wilt werken. Zoiets doe je niet pas op het moment dat je obees bent. Want dan is het te laat."

Op welke manier kunnen relaties voortbestaan met een mager seksleven of zelfs het ontbreken daarvan?

"Als mensen daarmee tevreden zijn, mogen ze wat mij betreft zonder seks leven. Seksuologen zijn er niet om te zeggen: je moet wel seks hebben, anders ben je niet gelukkig."

Zou jij aan dit programma meedoen als je soortgelijke problemen had?

"Niet iedereen is geschikt voor zo’n programma, ik ook niet. Sommige mensen zijn wat opener, een beetje exhibitionistisch. Die vertellen vaak ook in hun vriendenkring over hun seksleven en die heb je voor dit programma nodig. Ik ben blij dat zij de moed hebben om te vertellen en zichzelf bloot te geven. Als je iets wilt veranderen in de maatschappij, heb je dit soort mensen nodig. Ik vergelijk ze met de homoseksuelen die voor het eerst publiekelijk uit de kast kwamen. Alle deelnemers moesten een zware screening doorstaan. Je moet die mensen ook het materiaal laten zien en achteraf begeleiden. Dat heb ik geëist."

Je bent zelf psycholoog en seksuoloog. Vind je dit soort programma’s de juiste manier om de desbetreffende problemen op te lossen of is het vooral een goed televisieformat?

"Het is een manier om dit soort problemen op grote schaal aan te kaarten. Het is de bedoeling dat de kijker er iets aan heeft. De koppels staan centraal, maar de knelpunten zijn voor heel veel mensen herkenbaar. Bijvoorbeeld steeds terugkerende ruzies waarbij de man wegloopt. Of een vrouw die denkt: 'hij kijkt niet meer naar me.’ Ik wil dat kijkers beseffen dat goede relaties onderhoud nodig hebben."

Je bent bij veel programma’s over seksualiteit betrokken geweest. Veel mensen denken dat jouw seksleven erg goed is. Een diëtiste met overgewicht zie je immers ook zelden.

"We hebben in België een minister van Gezondheid die obees is. Het een sluit het ander niet uit. Ik ben blij met dit soort programma’s, omdat ze rechtstreeks te maken hebben met mijn vak. En ik weet zeker dat ik een soort opvoeding kan geven. Je moet als seksuoloog niet alleen in je kamertje zitten wachten op huilende mensen, je moet ook preventie bieden."

Deze programma’s maken het ook mogelijk dat je een comfortabel leven leidt.

"Ja, maar dat was me ook gelukt als ik in een ziekenhuis was gaan werken."

Je geeft ook, in samenwerking met de Verenigde Naties, seksuele voorlichting in derde wereldlanden. Welk werk vind je dankbaarder?

"Ik heb huilend afscheid genomen van de koppels uit Goedele on Top, omdat ik niet had durven dromen dat we ze zo goed zouden helpen. Maar over twee weken ga ik naar Irak om met vrouwen over voorbehoedsmiddelen te praten. Dat is natuurlijk ook noodzakelijk. Het is gewoon van een heel andere orde. In die derdewereld landen ben je bezig een hele maatschappij te verbeteren. Dat begint bij het bieden van keuzemogelijkheden, anticonceptie, women’s empowerment. Maar met dit soort programma’s doen we in wezen hetzelfde. Weliswaar op een ander niveau, maar dat is toch niet minder belangrijk? Ik ben ervan overtuigd, in al mijn bescheidenheid, dat ik bijdraag aan een betere relationele en seksuele wereld. Echt waar. Een relatie bepaalt in hoge mate of je een gelukkig leven leidt en indirect of kinderen gelukkige ouders hebben. Als ik daaraan kan bijdragen maakt mij dat blij. Ik wil mensen bereiken."

Dat bereik is er. Je schreef in een column dat pijpen liefde is…

"Liefde voor zijn penis, schreef ik."

… dat werd door media opgepikt in een sfeer van 'Goedele Liekens heeft weer iets stouts gezegd.’ Heb je dan je doel bereikt of missen mensen de boodschap?

"Ik vind dat een kwalijke bijwerking van wat ik doe. Maar als daar vervolgens in een kroeg of in een bedrijfskantine uitgebreid over gepraat wordt, ben ik blij."

Je hebt twee dochters. Wat is de belangrijkste les die jij ze met betrekking tot hun eigen seksualiteit geleerd hebt?

"Natuurlijk basisdingen als: wees trots op je lichaam. Maar jonge meisjes hebben met zoveel invloeden te maken, het hele internet bijvoorbeeld. Ik wees een van mijn dochters recentelijk op iets dat goed voor haar eigenwaarde zou zijn. Toen zei ze: 'Mama, met jou op reis gaan is ook goed voor mijn eigenwaarde, want je zegt drie keer per dag dat ik mooi ben.’ Maar wat ik echt heel moeilijk vind is de sociale druk die op ons uiterlijk en onze seksualiteit wordt uitgeoefend. Ik denk dat we onderschatten hoe zwaar het is om nee te zegen tegen grensoverschrijdend gedrag. In België hebben we bijvoorbeeld de studentendopen (ontgroening, red.). Een onderdeel daarvan is dat een jongen en een meisje samen in een slaapzak moeten kruipen. Hij zit onder de rode, zij onder de blauwe verf en ze moeten er paars uit komen. Hoe sterk moet je staan om dan nee te zeggen? Ik weet niet of mij het is gelukt mijn dochters te wapenen tegen die sociale druk. Ze zijn tenslotte ook Vlamingen. Wij zijn het niet gewend voor onszelf op te komen. In België zien ze me daarom ook als ongelofelijk brutaal wicht."

Je verschijnt al ruim 25 jaar in de media als aantrekkelijke vrouw die over seksualiteit praat. Hoe kijk je op die carrière terug? Denk je dat jouw uiterlijk soms de boodschap heeft overschaduwd?

"Ik denk dat dit de juiste weg was. Mijn uiterlijk heeft me wel geholpen. Maar op sommige momenten zal het ook heus wel tegen me gewerkt hebben. Maar ik ben nooit een extreem sexy stoeipoes geweest. Toen ik nog therapie gaf heeft dat ook nooit een rol gespeeld. Ik vraag me af of ik op ik nu serieuzer wordt genomen. Ik heb altijd de diploma’s en de deskundigheid gehad."

Ben jij door je kennis zelf ook veeleisender geworden en heeft dit invloed gehad op je eigen relaties?

"Veeleisendheid brengt weleens ontevredenheid met zich mee. Daar kun je dan aan werken of voor iets anders gaan. Maar we geven onze relaties vandaag de dag niet meer genoeg kansen. We schuiven te snel op naar een ander en willen te veel. Dat gevoel heb ik wel hoor."

Kun jij onbevangen genieten van intimiteit of ben je er altijd beroepsmatig mee bezig?

"Dat je in bed ligt en denkt: hoeveel spiersamentrekkingen voel ik nu tijdens dit orgasme? (lacht) Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat ik iets wil uitproberen, omdat ik daar op dat moment over schrijf. Slow seks bijvoorbeeld. Maar ik voel al snel of iets voor mij is weggelegd of niet. Op relationeel vlak heb ik wel een betweterig kantje. Als mijn partner kwaad is kan ik iets zeggen als: 'die boosheid die je nu voelt is eigenlijk jaloezie’ enzovoorts. Terwijl die ander denkt: laat me in godsnaam even kwaad zijn! Dan ben ik wel een ettertje."

Wat is op dit moment het grootste taboe dat op ons seksleven rust?

"Geen seks hebben. Ik voel dat weinig mensen daarover durven te praten. Heb jij vrienden die daar over praten? Vroeger was het vrouwelijke masturbatie, maar dat is redelijk ingeburgerd. Als je kijkt naar voorgaande generaties kun je eigenlijk concluderen dat we veel seksuele vrijheden hebben verworven. Wie maakte zich vijftig jaar geleden druk als vrouwen geen orgasme beleefden? Voort met de geit, zeiden ze! Het is een goede zaak dat dit veranderd is."

"We zijn kieskeuriger geworden, maar ook veeleisender naar onze partners toe. Vroeger was je blij met een man als hij jou en je kinderen niet sloeg en zijn salaris niet opzoop. In de Westerse wereld is seks nog nooit voor zo’n grote groep plezierig geweest. En onze mannen zijn ook nog nooit zo fantastisch geweest; maatjes, minnaars en vaders."

