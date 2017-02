De E-Divisie: 'Jongeren kijken liever naar FIFA dan de echte Eredivisie'

"Ik merk steeds meer dat mijn kijkers liever naar een potje FIFA kijken dan de Eredivisie", zegt Raoul de Graaf, beter bekend als FC Roelie. Op YouTube heeft hij bijna 200.000 abonnees die dagelijks zijn videos's bekijken waarin hij het computerspelletje FIFA speelt.

Raoul is niet de enige YouTuber die veel jonge kijkers aan zich weet te binden door het spelen van FIFA. Jongens als Matthyas het Lam (Fifalosophy, 455.000 abonnees), Bas van Velzen (vvBasvv/Bassistent, 250.000 abonnees) en Rob van de Graaf (LuckyGraafNL, 190.000 abonnees) lukt het om dagelijks content te maken die een jonge doelgroep interessant genoeg vindt om te blijven kijken.

De Eredivisie heeft gezien hoe succesvol de YouTubers zijn en mede daardoor is de E-Divisie in het leven geroepen. Een virtuele competitie waarin alle achttien Eredivisie-clubs vertegenwoordigd worden door een zogenoemde eSporter. Door wedstrijden tegen elkaar te spelen op FIFA 17 maken de gamers uit welke club zich de landskampioen op het virtuele veld mogen noemen.

De eSporters zijn veelal fit, goed gekleed en welbespraakt. In de donkere studio's van Endemol, waar de opnames zijn voor de eerste speelrondes van de E-Divisie, lopen de gamers zenuwachtig heen en weer met hun een PlayStation-controller. Zoals bij een echte voetbalwedstrijd hangt er een gespannen sfeer waar de eSporters muisstil zijn.

Bezettingsgraad

"Wij zien dit als een enorme kans voor de Eredivisie", vertelt Marc Rondagh, ontwikkelingsmanager bij de Eredivisie CV. Hij constateert dat de bezettingsgraad in de stadions van de clubs steeds verder omlaag gaat. Al jaren is in Nederland een dalende trend te zien in het aantal supporters dat een bezoek brengt aan een competitiewedstrijd.

Waar de bezettingsgraad in het seizoen 2007/2009 nog rond de 92% lag, daar lag dat percentage afgelopen seizoen op 87%. De Eredivisie lijkt minder in trek en de E-Divisie moet zorgen voor meer binding onder de supporters bij een club.

"Deze competitie is een mooie manier om de jongere doelgroep aan ons te binden", vervolgt Rondagh. "Door de E-Divisie kunnen wij doordeweeks en in de winterstop de clubs belangrijk maken, in plaats van alleen in het weekend."

En dat is nodig, want door de vergrijzing bestaat de kans dat steeds meer toeschouwers die sinds jaar en dag in het stadion komen, niet meer in staat zijn een wedstrijd te bezoeken van hun favoriete club. Het is nog maar de vraag of de jeugd in dezelfde aantallen de stadions zullen bezoeken.

"Maar ik denk niet dat je ontwikkeling van eSports moet verbinden aan de verkoop van kaarten bij wedstrijden", stelt Ruud van der Knaap van sportmarketingbureau Triple Double. "Clubs willen voor alle doelgroepen iets te bieden hebben en daarom springt de Eredivisie slim in op de trend."

"Je ziet dat er in Azië competities zijn met eSporters waar soms 30.000 man in een stadion zitten te kijken naar de gamers. In Nederland zou dat natuurlijk ook kunnen gebeuren, maar ik denk dat de E-Divisie vooral is om binding te houden met een club. Op ten duur kan het gebeuren dat de jeugd wat meer naar een stadion komt, omdat zij zich meer verbonden voelen met de club."

Virtuele Messi

Maar gaat het echt gebeuren? Zitten wij straks massaal achter de buis gekluisterd te kijken naar een paar gamers die de virtuele Messi en Ronaldo besturen? "Mijn vader snapte er ook niks van, totdat hij het actief ging volgen", vertelt Bryan Hessing, eSporter van Heracles Almelo. Hij wordt gezien als één van de topfavorieten om de E-Divisie te winnen.

Bryan maakt op de opnamevloer graag een praatje met iedereen, maar vlak voor een wedstrijd keert de 26-jarige Almeloër volledig in zichzelf. Met een strak gezicht loopt hij richting een kleine tribune waar twee televisieschermen aan gemonteerd zijn. Bryan blaast vlak voor de start van het potje FIFA in zijn handen om ze warm te krijgen.

Quinten van der Most, eSporter van Feyenoord, staat als toeschouwer te kijken naar de partijen en constateert dat de E-Divisie de tijd nodig heeft om te groeien. "Dit ziet er toch heel gaaf uit? Al kan ik wel begrijpen dat de oudere doelgroep sceptisch is, want zij weten denk ik niet genoeg af van het spelletje. Het spel is prachtig om te zien en wat mij betreft ook de toekomst. Mensen moeten alleen wat meer open staan om bijvoorbeeld een samenvatting te kijken."

De E-Divisie gaat maandag van start met een competitie die parallel zal lopen aan de echte Eredivisie. Op die manier wordt de Klassieker niet alleen in het weekend gespeeld, maar dus ook doordeweeks, virtueel. De selectie mag zelf bij elkaar gekozen worden, waardoor de eSporter van Roda JC kan kiezen voor Jordi Alba als linksback in plaats van Ard van Peppen.

Stereotype

In de studio worden meerdere speelrondes opgenomen en de sfeer wordt steeds fanatieker na elk doelpunt. Waar in het begin nog ingetogen werd gejuigd, daar wordt later op de middag steeds uitbundiger gereageerd na een goal. Naar verloop van tijd begint er steeds meer een zweetlucht te hangen door de ruimte.

Volgens Dani Hagebeuk, eSporter van Ajax, is een potje FIFA meer dan alleen maar op een paar knopjes drukken. "Het brengt echt wat extra's om dit op niveau te kunnen spelen. Het klinkt gek, maar ik vind het echt een sport. Je moet wennen aan een wedstrijd en het kost zoveel inspanning een stress. Aan het einde van een toernooi ben ik zowel mentaal als fysiek helemaal kapot."

De gamers doen er alles aan om te winnen en zelfs als het niet gaat zoals het moet gaan, wordt er flink afgereageerd in woord en gebaar. Als Romal Abdi, eSporter van PSV, zijn keeper de bal in eigen doel ziet werken, gooit hij de controller hard op de grond.

Volgens YouTuber Bas van Velzen, actief als commentator van de E-Divisie, zegt het fanatisme veel over de belangen van de gamers. "Zo'n jongen kan bij goede resultaten een boegbeeld worden voor de jeugd. Dat kan door clubs positief ingezet worden, zoals bijvoorbeeld voor maatschappelijke projecten. Het biedt kansen voor clubs om in een positief daglicht te komen."

YouTuber Raoul de Graaf zag tijdens de opnames dat vooral door het fanatisme de E-Divisie heel veel potentie heeft. "De opnames gingen soepel en je ziet echt dat je een ruwe diamant in handen hebt. Het moet hier en daar nog wat bijgeschaafd worden, maar ik denk dat mensen er ook aan moeten winnen."

"Hoe groot het echt wordt? Ik denk niet zo groot als de echte Eredivisie, maar onder de doelgroep zal dit denk ik veel bekeken gaan worden."

