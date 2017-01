Universiteit van Nederland: Hoe maak je een perfecte kopie van een Rembrandt?

NUweekend Van Royen: 'Vergeten slechte herinneringen is enige zegen van dementie' Heleen van Royen maakte een documentaire over haar dementerende moeder. Ze verzamelde 240 uur aan beeldmateriaal, terwijl haar moeder steeds meer herinneringen kwijtraakte. "Ik wil haar in de realiteit houden, niet in een soort sprookjeswereld."