De eerste week Trump: Van 'alternatieve feiten' tot waterboarding

Dag 1, vrijdag 20 januari: De inauguratie

Om 18.00 uur Nederlandse tijd wordt Donald J. Trump beëdigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. In zijn toespraak beklemtoont hij dat "Amerika weer zal gaan winnen, winnen als nooit tevoren. We brengen welvaart, grenzen, werk en dromen terug, overal in ons land."

Tientallen Democraten wonen de inauguratie echter niet bij, uit protest over een tirade van Trump tegen burgerrechtenicoon John Lewis. Het donkere lid van het Huis van Afgevaardigden trok in de jaren zestig nog op met Martin Luther King.

Ongeregeldheden

Op veel plaatsen in Washington zijn er ongeregeldheden. Demonstranten worden gewelddadig en gooien onder meer ruiten van winkels in. Meer dan tweehonderd mensen worden gearresteerd; de politie moet pepperspray gebruiken om demonstranten in bedwang te houden.

In een eerste verklaring stelt Trump een modern afweersysteem te willen ontwikkelen om de Verenigde Staten te beschermen tegen mogelijke dreigingen uit landen als Iran en Noord-Korea.



Trump ondertekent vrijdagavond zijn eerste decreet, om Obamacare te ontmantelen en vervangen. Het ziektekostenverzekeringsstelsel van voormalig president Obama is de Republikeinen een doorn in het oog. Met een decreet kan een president overheidsinstanties dwingen ergens mee te starten. Als er echt een wet moet worden veranderd, moet het Congres zijn goedkeuring geven.

Dag 2, zaterdag 21 januari: Woman's March

Op tientallen plekken over de hele wereld worden protestmarsen georganiseerd tegen het aantreden van Trump. De grootste demonstraties vinden plaats in Los Angeles en Washington; op beide plaatsen komen meer dan een half miljoen mensen samen. Amerikaanse media melden dat er in de Amerikaanse hoofdstad drie keer zoveel mensen op de been zijn als vrijdag, tijdens de inauguratie van Trump.



De Woman’s March is georganiseerd door vrouwen en minderheden als homo’s, moslims, latino’s en indianen die bang zijn dat zij rechten verliezen nu Donald Trump president is geworden. Zij baseren zich op zijn denigrerende uitlatingen tijdens zijn controversiële campagne.

Weinig vertrouwen

Uit diverse peilingen blijkt dat tussen de 32 en 44 procent van de Amerikanen vertrouwen heeft in Trump; de laagste score voor een president bij zijn aantreden in bijna een halve eeuw.

Trump brengt een bezoek aan de CIA en prijst de inlichtingendienst de hemel in. Nog geen twee weken voor zijn aantreden betichtte de nieuwe president de dienst van het verspreiden van "nepnieuws" en vroeg hij zich af of hij in "nazi-Duitsland" woonde. Hij deed dit omdat de CIA meldde dat de Russen mogelijk belastende informatie over hem hebben.

Verder beschuldigt Trump de media van het melden van verkeerde aantallen bezoekers bij de inauguratie: er zouden "zeker anderhalf miljoen mensen" aanwezig zijn geweest. Deze claim wordt herhaald door perschef Sean Spicer tijdens de eerste persbijeenkomst onder Trump. De aanwezige journalisten mogen verder geen vragen stellen. Zijn optreden wordt op sociale media flink geparodieerd.

Dag 3, zondag 22 januari: 'Alternatieve feiten'

Woordvoerder Kellyanne Conway doet op NBC haar eerste televisie-interview sinds het aantreden van Trump. Ze wordt aangevallen op de commotie over de cijfers van het aantal bezoekers tijdens de inauguratie en de stellingen van Spicer en Trump de dag daarvoor.

Conway stelt dat Spicer niet loog maar "alternatieve feiten" bood. Op sociale media wordt deze uitspraak weer massaal belachelijk gemaakt, maar media uiten hun grote zorgen over de 'nieuwe stijl' van communicatie van het Witte Huis.

De regering Trump laat weten te werken aan een nieuw handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. De deal moet ingaan zodra de Britten hun uittreding uit de Europese Unie hebben voltooid. De Britse premier Theresa May is komende vrijdag de eerste buitenlandse leider die een ontmoeting met Trump heeft.

President Trump heeft de Israëlische premier Netanyahu uitgenodigd in Washington voor een bespreking in februari. Tijdens zijn campagne pleitte Trump ervoor om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. Officieel erkennen de VS en andere landen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. De zeggenschap van Jeruzalem is een belangrijk twistpunt tussen de Israëli's en de Palestijnen.

Dag 4, maandag 23 januari: Geen geld voor abortus

Trump zet zijn handtekening onder een decreet waarmee de geldkraan wordt dichtgedraaid voor internationale hulporganisaties die vrouwen in het buitenland begeleiden met hun abortus. Ngo’s krijgen geen subsidie meer als ze abortussen uitvoeren of als er zelf maar over praten of voorlichting geven.

Het Witte Huis kondigt aan dat de VS zich terugtrekt uit het handelsakkoord met landen aan de andere kant van de Grote Oceaan, het zogenoemde TTP. Het besluit van Trump ligt in lijn met zijn eerdere uitspraken over een nieuwe 'American First'-koers. Met zijn besluit wil hij de productie en verkoop van Amerikaanse goederen bevorderen.



Een groep advocaten gespecialiseerd in ethische zaken gaat de nieuwe president van de Verenigde Staten aanklagen. De aanklacht is gebaseerd op het feit dat het bedrijf van Donald Trump zaken doet met buitenlandse mogendheden. Volgens de advocaten is het in strijd met de Amerikaanse grondwet als het bedrijf van de president betalingen ontvangt van andere overheden.

Persconferentie

Tijdens de eerste officiële persconferentie verdedigt perschef Spicer wederom de 'recordcijfers' van aanwezigen bij de inauguratie op vrijdag. Volgens Spicer bedoelde hij dat wanneer het aanwezige publiek én de mensen die op afstand keken opgeteld worden, het de best bekeken inauguratie ooit was.

Spicer houdt tijdens de persconferentie een lang pleidooi dat de pers telkens het doel zou hebben om de legitimiteit van Trump als president en zijn acties te ondermijnen.

Een item uit het programma Zondag met Lubach ontpopt zich tot internethit. In het filmpje, dat binnen enkele dagen tientallen miljoenen keren wordt bekeken, introduceert Lubach op Trumpiaanse wijze Nederland voor de nieuwe president. De introductie wordt ook opgepakt door de Amerikaanse media

Dag 5, dinsdag 24 januari: Dakota Pipeline en verkiezingsfraude

Trump neemt twee presidentiële besluiten die de aanleg van de omstreden Keystone Pipeline en Dakota Access Pipeline zullen versnellen.

Milieuactivisten voeren al maanden actie tegen de aanleg van de leidingen die olie verspreiden door de Verenigde Staten. De pijpen lopen door het gebied van indianen, die bang zijn dat lekkende olie het drinkwater zal vervuilen.

Eerder besloot een rechter dat het traject veranderd moet worden. Maar het decreet van Trump doet deze uitspraak waarschijnlijk teniet. Trump heeft nauwe banden met Energy Transfer Partners. Een dochterbedrijf van ETP heeft het plan voor de 'Dakota Access' geïnitieerd.

Grootschalige stemfraude

Tijdens een persconferentie herhaalt Spicer de claim die Donald Trump maandag deed dat er grootschalige stemfraude zou zijn geweest tijdens de presidentsverkiezingen. Er zouden tussen de drie en vijf miljoen illegale stemmen zijn uitgebracht, vooral in de staten waar Trump verloren heeft. Deze fraude zou het verschil tussen hem en Hillary Clinton kunnen verklaren; Clinton verloor de verkiezingen, maar kreeg drie miljoen stemmen meer dan Trump.

Bewijs voor deze claims heeft het Witte Huis niet. Amerikaanse media als de New York Times en Politico zochten eerder nauwgezet uit dat er geen enkele onderbouwing te vinden is voor de stelling van Trump. Verantwoordelijke ambtenaren die betrokken waren bij de verkiezingen zeiden eerder tegen de New York Times dat er vrijwel geen bewijs is voor illegaal uitgebrachte stemmen, en zeker niet de miljoenen waar Trump het over heeft.

De nieuwe claims van het Witte Huis krijgen dinsdag ook flinke kritiek, ook van een aantal Republikeinen. Spicer stelt dat Trump op korte termijn een groot onderzoek wil doen naar de stembusfraude waar hij in zegt te geloven.

De Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen stelt voor een breed gedragen internationaal fonds op te richten dat NGO’s gaat compenseren die door het abortusdecreet van Trump met een gat in hun begroting zitten. Het gaat om een bedrag van 600 miljoen dollar.

Dag 6, woensdag 25 januari: Wel een muur, geen klimaatonderzoek

Trump kondigt een "groot onderzoek" aan naar de vermeende verkiezingsfraude. De president geeft weer geen bewijzen voor zijn claims. Zijn perschef Spicer stelt wel dat er geen fraude is voorgekomen in de staten waar Trump heeft gewonnen. Er zouden mensen in meerdere staten geregistreerd staan en zo meerdere malen hebben kunnen stemmen.

Drie Democratische leden van het Congres hebben in een reactie op de uitspraken van Trump een brief gestuurd naar alle verkiezingscomités en alle openbaar aanklagers van alle vijftig staten met de vraag of er enig bewijs is om de claim van Trump te rechtvaardigen.

Muur

De nieuwe president claimt "binnen enkele maanden" te beginnen met het bouwen van zijn omstreden muur langs de grens van Mexico. Trump bevestigt zijn eerdere uitspraken dat Mexico "voor honderd procent" gaat betalen voor de muur. Wat de kosten zijn, is nog steeds niet duidelijk: schattingen variëren van 8 tot 30 miljard dollar.

Mexico laat in een reactie weten het bezoek van de Mexicaanse president Nieto op 31 januari te heroverwegen. De plannen voor de muur zijn zeer omstreden. Mensenrechtenactivisten stellen dat Trump met zijn initiatief de rechten en vrijheden van miljoenen Amerikanen in het grensgebied bedreigt. Ook vinden veel tegenstanders dat de plannen van Trump ingaan tegen de vrijheidsgedachte van de VS.

Chinese hoax

Trump herhaalt ook zijn voornemen om de naar schatting 11 miljoen mensen die illegaal in het land verblijven uit te zetten. Hij sluit niet uit dat migrantenkinderen, die door een wet van Obama een beschermde status hebben, ook kunnen worden uitgezet.

De nieuwe regering laat weten voortaan wetenschappelijke studies van milieuagentschap EPA te willen goedkeuren voordat ze worden gepubliceerd. Het gaat dan vooral om artikelen over en studies naar de opwarming van de aarde en het feit dat CO2-uitstoot daar verantwoordelijk voor is.

Ook het verwerven van nieuwe data over deze onderwerpen is onderwerp van discussie, wat betreft het Witte Huis. Een woordvoerder van de EPA stelt dat dit regels zijn die voorheen nog door geen enkele regering zijn opgelegd. Trump ontkende in zijn campagne al meerdere malen de opwarming van de aarde en het feit dat broeikasgassen hier verantwoordelijk voor zijn.

Hij noemde klimaatveranderingen een "hoax" die door de Chinezen is bedacht. Wetenschappers en klimaatactivisten reageren ook woensdag weer furieus op de nieuwe voornemens van Trump om teksten over het onderwerp te gaan censureren.

Dag 7, donderdag 26 januari: Waterboarden en weglopende ambtenaren

Het eerste grote televisie-interview met Trump wordt uitgezonden. De nieuwe president herhaalt zijn claims over de aanwezigheidscijfers van de inauguratie en de verkiezingsfraude. Nieuwe bewijzen of antwoorden geeft Trump echter niet.

De nieuwe president houdt verder tijdens het interview een pleidooi voor de omstreden martelmethode waterboarden en sluit niet uit dat de VS het verbod hierop opheft. De verhoortechniek, waarbij een verdachte denkt dat hij verdrinkt, werd onder president Barack Obama verboden, nadat zijn voorganger George Bush de methode liet gebruiken in zijn strijd tegen terrorisme.

Diverse Republikeinen, waaronder de prominente senator John McCain, stellen met klem dat dit idee van Trump nooit wettelijk bekrachtigd zal worden.

Importheffing

De Mexicaanse president Nieto laat weten af te zien van een geplande vriendschappelijke ontmoeting met Trump. Het land wil alleen een gesprek aangaan als de nieuwe president zijn uitspraken over de muur en het feit dat Mexico deze moet gaan betalen terugneemt. Oud-president Quesada roept de hashtag #FuckingWall in het leven, die al snel trending wordt op sociale media.

Trump stelt dat hij de muur wil betalen met een extra importheffing van 20 procent op producten uit Mexico. Experts wijzen Trump erop dat dit betekent dat de Amerikaanse consument uiteindelijk door de hogere prijzen voor producten toch de kosten moet dragen voor zijn plan.

Een groot aantal topfunctionarissen op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vertrekt. Volgens politieke bronnen van The Washington Post maakt het vertrek van de ambtenaren deel uit van een 'massale leegloop van hooggeplaatste ambtenaren' die niet willen blijven nu Trump president is.

Wetenschappers maken ondertussen in allerijl back-ups van jaren aan Amerikaans klimaatonderzoek nu de regering Trump deze informatie offline wil halen. De wetenschappers krijgen hulp van het Canadese bedrijf PageFreeze, dat gespecialiseerd in het archiveren van websites.

Het boek 1984 van George Orwell staat na ruim een halve eeuw weer hoog in de bestsellerlijsten. De roman vertelt over een totalitair regime dat de burgers 'nepfeiten' voorschotelt. De vraag naar het boek is explosief gestegen na de preken over 'alternatieven feiten' van de diverse medewerkers van Trump in interviews en persbijeenkomsten.

Dag 8, vrijdag 27 januari: De media moeten hun mond houden

Trump tekent een decreet dat de basis legt voor een lijst waarop alle misdrijven van illegalen moeten worden gedocumenteerd. Deze lijst zou wekelijks gepubliceerd moeten worden. Ook wil Trump een lijst maken van steden die weigeren informatie over illegalen en immigranten over te dragen aan de federale overheid. Het liefste wil het Witte Huis van steden die dit niet willen doen de federale geldkraan dicht willen draaien.

Steve Bannon, de meest prominente mediastrateeg van Trump, stelt in een interview met The New York Times dat de media "hun mond moeten houden". De Amerikaanse journalisten zouden “vernederd” zijn door de verkiezingsnederlaag en moeten "gewoon even gaan luisteren".

De mediachef van Trump stelt dat de media "geen enkele integriteit en geen enkele intelligentie hebben". Bannon was eerder mede-oprichter van het medium Breitbart News, dat bekend staat om haar rechtse en ongenuanceerde berichtgeving. Veel journalisten beklemtoonden in een reactie dat de media juist de hoeksteen van een goed functionerende democratie vormen.

Structurele leugenaar

Andere politici laten zich in de media kritisch uit over de eerste week van Trump. De Republikeinse senator Lindsey Graham merkte op dat Mexico de op twee na grootste handelspartner van de VS is en derhalve net zo hard extra importtarieven kan gaan heffen op Amerikaanse producten. Op NBC stelt de Democratische senator Cory Booker dat Trump zich de eerste week heeft bewezen als "structurele leugenaar en propagandist."

The Washington Post meldt dat Jared Kushner, de schoonzoon van Trump en een van zijn naaste adviseurs, ingeschreven staat bij twee staten. Dit geldt ook voor perschef Sean Spicer. Hiermee vallen zij dus binnen de groep potentiële fraudeplegers die Trump wil ontmaskeren met zijn onderzoek naar de vermeende fraude bij de presidentsverkiezingen.

Oud-presidentskandidaat Al Gore laat weten dat hij en een aantal milieuorganisaties een top over klimaatveranderingen die Trump eerder afblies zelf gaat organiseren. Op 16 februari komen in Atlanta experts samen om te praten over de huidige stand van zaken op dit gebied.