Universiteit van Nederland: Waarom geniet je soms van leed van anderen?

Waarom geniet jij soms van het leed van een ander?

Waarom moet je soms keihard lachen als je iemand ziet uitglijden? En waarom bestaat Funniest Homevideo's nog steeds? Prof. dr. Wilco van Dijk (Universiteit Leiden) is expert in leedvermaak en vertelt je in dit college alles over deze emotie.

Waarom is afgunst juist goed voor je?

Dat een negatieve emotie als afgunst ook positieve kanten heeft, legt Niels van de Ven uit in dit college. Want wat heb je eraan om iemand te benijden? En wat is nou het verschil tussen 'afgunst' en 'jaloezie'?

Waarom voel je je soms slecht terwijl je eigenlijk trots bent?

Soms ben je trots op een prestatie, maar tegelijkertijd schaam je je er ook een beetje voor tegenover je klasgenoten. Heeft alles te maken met sociaal wenselijk gedrag. Hoe dat zit, vertelt Yvette van Osch (Tilburg University) in dit college.

Wanneer leidt woede ook echt tot agressief gedrag?

Jill Lobbestael (Maastricht University) laat zien hoe we door hersenactiviteit te meten kunnen bepalen wanneer woede omslaat in agressie. Conclusie: mensen zijn vaker boos dan je verwacht, maar juist helemaal niet zo vaak agressief.

Waarom is spijt zo’n verschrikkelijk pijnlijke emotie?

Iedereen heeft weleens spijt, maar waar komt die emotie eigenlijk vandaan? En wanneer krijg je meer spijt: als je iets wél hebt gedaan of juist niet? Marcel Zeelenberg (Tilburg University) laat in dit college zien waarom spijt zo pijnlijk is, maar vooral ook wat we eraan hebben.