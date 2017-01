NUweekend In beeld: Winterweer in Nederland Op veel plekken in Nederland heeft het vrijdagavond en zaterdag gesneeuwd. Gladheid op de wegen heeft zaterdag honderden aanrijdingen veroorzaakt en ook het treinverkeer ondervindt hinder. Toch trotseren veel Nederlanders de kou en wordt er geschaatst en sneeuwpoppen gemaakt. Een overzicht: Nederland in winterse sferen.