Universiteit van Nederland: Mag de politie etnisch profileren?

Is het terecht als de politie etnisch profileert?

Mag de politie iemand aanhouden op basis van hoe hij of zij eruitziet? Gewoon, om zeker te zijn dat er niets verdachts aan de hand is? Sinan Çankaya (VU) deed er uitgebreid onderzoek naar en legt in het college uit waarom hij vindt van niet.

Zegt jouw DNA iets over je afkomst?

Kun je in iemands DNA aflezen wat zijn of haar etnische achtergrond is? Nee, zegt Amade M'Charek (UvA). Sterker nog, het is gevaarlijk dat we denken dat te kunnen doen. Waarom dat zo is legt ze haarfijn uit in het college.

Waarom was racisme in de wetenschap vroeger heel gewoon?

Vroeger was 'rassenleer' een serieuze wetenschap: met meetlinten, kleurentabellen voor huidskleur en schedelanalyses stelden onderzoekers vast welke kenmerken een 'ras' bezat. Fenneke Sysling (Universiteit Utrecht) deed er uitgebreid onderzoek naar en vertelt je hoe het kan dat dit vroeger normaal was.

Letten kinderen op iemands huidskleur of zijn ze 'kleurenblind'?

Als hele jonge baby's zich een eerste indruk vormen van mensen in hun omgeving, speelt huidskleur dan een rol? Het antwoord is nee. Maar hoe kan het dan dat huidskleur later wel gaat opvallen? Hoe wordt dat beeld gevormd? Judi Mesman (Universiteit Leiden) onderzocht het.

Verraadt jouw muzieksmaak je huidskleur?

Witte mensen luisteren alleen naar metal en Frans Bauer en zwarte mensen houden allemaal van soul en hiphop. Toch? In dit college vertelt Julian Schaap (Erasmus University) hoe het kan dat muziek – vaak onbedoeld – een kleur krijgt toegewezen, en hoe ook jouw muzieksmaak daardoor wordt beïnvloed.