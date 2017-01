Nederlanders gaan weer vaker op vakantie en het mag wat kosten

"Tijdens de kerstvakantie hebben mensen tijd om over de zomer na te denken en gaan vervolgens de eerste weken van januari boeken. We merken nu al dat er wel twintig procent meer boekingen zijn dan vorig jaar, dus de verbeterde economie heeft ook invloed op vakanties", vertelt Coby van Dongen, commercieel directeur van De Jong Intra vakanties aan NU.nl

Ook bij andere reisorganisaties is het aantal boekingen dat zij in de eerste week van het jaar hebben ontvangen beduidend hoger dan eerdere jaren. "Mensen gaan weer graag op vakantie en comfort mag weer wat kosten. We merken vooral dat de reiziger luxe wil en meer wil dan een strandvakantie", aldus Danja Lekkerkerk, woordvoerder D-Reizen en VakantieXperts.

Natuur

Reiswatcher Tessa van der Stegge onderzoekt de reisbehoeften van mensen. "Nederlanders willen terug naar de natuur en iets terug doen voor de mensheid. Bij zo'n karma-vakantie willen ze iets achterlaten op de locatie waar zij op vakantie gaan. Ze willen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of activiteiten met de lokale bevolking ondernemen."

De drang om terug te gaan naar de basis is ook merkbaar bij de reisorganisaties. "De hoofdvakantie gaat steeds vaker om natuur, comfort en het tot jezelf komen. Het aantal boekingen naar campings is met 30 procent toegenomen. Maar dan gaat het wel om het luxe kamperen in een ingerichte tent of een mobilehome, want de reiziger wil dat alles al geregeld is zodat ze echt ontzorgd zijn", vertelt van Dongen.

Volgens Van der Stegge is ook een trend ontstaan die Champing heet, ofwel church camping. "Leegstaande kerken worden omgetoverd tot idyllische slaapplekken en de opbrengst van de overnachting wordt geïnvesteerd in de restauratie van andere kerken. Een andere manier van bewust reizen is WWOOFing. Waarbij vrijwilligers in ruil voor kost en inwoning meewerken op biologische boerderijen."

De zogenoemde No Kids Allowed vakanties nemen daarnaast ook toe in populariteit volgens Van der Stegge. Ook de taboe van cruises is doorbroken. "We zien dat steeds meer mensen kiezen voor een riviercruise." Reisblogger Gary Arndt ziet dat deze cruises niet meer beperkt blijven tot Europese rivieren, maar dat men tegenwoordig ook een riviercruise kan maken over de Amazone of de Nijl.

Alternatieven

"Mensen zijn opzoek naar unieke ervaringen. Waar men vroeger standaard naar steden als Parijs of Venetië ging, zoekt men nu naar alternatieve locaties", aldus Arndt. "De bekende steden raken overspoelt met toeristen en de cruises dragen hieraan bij. De reiziger zoekt nu elders zijn geluk en gaat bijvoorbeeld naar Verona, dat net zo goed is als Rome of Venetië, maar veel minder druk is."

“Het aantal boekingen naar Spanje is in verhouding tot 2016 met wel tien procent gestegen” Danja Lekkerkerk, D-Reizen en VakantieXperts

Voor de avonturier die het buiten Europa wil zoeken zijn met name De Verenigde Staten, Dubai en Zuid-Afrika populair. "We verwachten aankomend jaar ook dat de reizen naar Canada zullen toenemen, omdat het land 150 jaar onafhankelijk is en de reisbranche daar op inspeelt. Ook zal de populariteit van De Verenigde Staten toenemen omdat het nieuwe seizoen van Wie is de Mol daar is opgenomen", vertelt Lekkerkerk.

Veiligheid

De veiligheid van de bestemming is doorslaggevend bij de vakantiekeuze. "Het aantal boekingen naar Spanje is in verhouding tot 2016 met wel tien procent gestegen", vertelt Lekkerkerk, "Het is het een alternatief voor Turkije, Egypte en Griekenland. Door de populariteit van Spanje liggen de prijzen daar dit jaar wel veel hoger." Bij De Jong Intra reizen wordt om dezelfde reden ook gekozen voor Italië, Kroatië, Frankrijk, Scandinavië, Ijsland, en Oostenrijk.

Toch staat Turkije volgens TUI nog steeds in de belangstelling bij de consument. Zo laat Frans Leenaars, chief marketing office bij TUI, weten dat mensen nog steeds een reis naar Turkije durven te boeken. "We hebben het gevoel dat de consument goed geïnformeerd is. Ze begrijpen dat als er iets in Istanboel gebeurt, dit niet meteen impact heeft op de vakantiebestemmingen langs de kust."

Ook de hotels spelen in op het veiligheidsgevoel van de reiziger. "Er worden steeds meer Destination Hotels gebouwd, waarbij het hotel een totaal beleving aanbiedt. Zo worden deze hotels vaak in een dorp neergezet waar de reiziger ook kan winkelen, sporten, excursies kan ondernemen of kan gaan bowlen. In Dubai wordt op dit moment een hotel gebouwd met een regenwoud erbij", aldus Van der Stegge.

Soms kiest een reiziger juist bewust voor een locatie met een onvoorspelbare politiek klimaat. Van der Stegge ziet dat Iran, Colombia, Zuid-Korea, Ethiopiëen Cuba op dit moment populair zijn. "In deze landen gaat binnen aanzienbaren tijd iets gebeuren op politiek gebied en reizigers hebben een nu of nooit gevoel. Ze willen het land in oude glorie bezoeken, ondanks dat dit kan betekenen dat ze naar een dictatuur of politiek instabiele locatie moeten afreizen."

Status

Naast de verre vakantiebestemmingen blijven de stedentrips ook aanhoudend populair. "De stedentrip is voor de meeste mensen een tweede reis naast de hoofdvakantie in de zomer", aldus van Dongen. De reiswatcher ziet daarnaast dat de lage prijzen van vliegtickets ook zorgen voor een vlucht in het aantal boekingen van korte reisjes. "Vooral de millenials boeken de korte tripjes omdat ze willen beleven. De goedkope vliegtickets worden eerst geboekt, later worden de slaapplekken via Airbnb pas geregeld."

Van der Stegge verklaart de toename in het aantal boekingen door onze veranderde manier van leven. "Er zijn steeds meer ZZP’ers die werken waar wifi is, het reizen valt zo veel makkelijker te combineren met iemand zijn werk. Bovendien behoort reizen tegenwoordig tot onze personal branding, omdat het steeds meer onze status bepaalt. Op een feestje vertellen we graag waar we op vakantie zijn geweest."

