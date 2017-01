Hervatting Eredivisie: 'Ik geloof steeds meer dat Feyenoord het volhoudt'

Waar eindigt de titelrace voor Feyenoord?

Willem Vissers, journalist de Volkskrant: "Ik durf wel te zeggen dat ze het tot een goede einde brengen. Dat zou ook goed zijn voor het Nederlandse voetbal. Feyenoord maakt een stabiele indruk. Uit bij AZ wonnen ze ondanks de druk heel makkelijk met goed voetbal. Ze hebben een klein inzinkinkje gehad, maar ik denk niet dat ze heel ver zullen terugvallen. Ajax wordt tweede en PSV derde. Druk? Bij Feyenoord zal het kampioenschap gaandeweg erg gaan leven, maar ze hebben veel jongens die al jaren meelopen en daar dus wel mee om kunnen gaan."

"Feyenoord heeft een goed elftal met alles erin: techniek, hardheid en mentale kracht. Ze moeten ervan genieten dat ze al het hele seizoen koploper zijn. De eerste drie wedstrijden na de winterstop zijn cruciaal. Als ze daarin negen punten pakken, levert dat veel vertrouwen op."

Henk Spaan, columnist Het Parool en schrijver Hard Gras: "Feyenoord eindigt op de tweede plaats. De bank is niet breed genoeg. Karim El Ahmadi is er in de komende wedstrijden niet bij en dat scheelt een stuk, al hebben ze wel een makkelijk programma. Dirk Kuijt is verschrikkelijk belangrijk, maar moet niet geblesseerd raken. Zo zijn er wel meer. Jens Toornstra is ook één van de belangrijke jongens die fit moet blijven. Ajax wordt kampioen, want ze hebben meer kwaliteit in de breedte. PSV is dan dus de nummer drie. Maar het kan ook net andersom aflopen. In het voetbal heeft niemand de wijsheid in pacht."

Sjoerd Mossou, journalist Algemeen Dagblad: "Ik krijg steeds meer het idee dat ze het echt gaan volhouden. Ajax is de belangrijkste concurrent, maar was voor de winterstop op cruciale momenten heel wisselend. Ze hebben meer individuele kwaliteit, maar Feyenoord is stabieler. Iedereen heeft het gevoel dat Feyenoord net als in eerdere jaren wel weer zal instorten, maar ik vind dat er niet heel veel reden is om aan te nemen dat Ajax zomaar vijf punten goed gaat maken. Gezien het doelsaldo is het gat eigenlijk zelfs zes punten."

"Dat mensen zeggen dat de druk Feyenoord nog op gaat breken snap ik wel, maar dat is op basis van het verleden. Als je puur naar de spelers kijkt, dan valt het met onervarenheid wel mee. Dirk Kuijt, Nicolai Jörgensen, Kenneth Vermeer en leden uit de staf zijn allemaal al eens kampioen geworden. Ajax is wat dat betreft ook maar heel onervaren. Feyenoord heeft qua leeftijd een heel volwassen elftal."

Welke club wint de strijd om de vierde plaats?

Vissers: "Dat vind ik altijd erg moeilijk te zeggen. Ik verwacht nog wel veel van FC Utrecht, daar zit het goed in elkaar. Ze hebben een goede trainer en een leuke ploeg met veel goede voetballers. Het zit allemaal erg dicht bij elkaar. Een bal tegen de paal kan het verschil maken tussen een plek in de play-offs of niets. Heerenveen zou ook vierde kunnen worden, al hangt het er misschien een beetje vanaf of Sam Larsson weggaat. De top drie scheidt zich af en daarachter zit het met Utrecht en Heerenveen, maar ook AZ, FC Twente en misschien Vitesse erg dicht bij elkaar."

Spaan: "Het is een loterij. Het kan Heerenveen, AZ of FC Utrecht zijn en zo zijn er nog wel een paar. Ik zie het verschil niet. Een club die een serie van acht of negen overwinningen achter elkaar kan boeken maakt een goede kans."

Mossou: "Normaal gesproken is het AZ. Heerenveen zou het misschien kunnen zijn. Eigenlijk traditioneel, al is het lastig te zeggen. Bij AZ zou John van den Brom wel eens bezig kunnen zijn aan zijn laatste maanden, dat kan van invloed zijn op het elftal. Heerenveen is wat dat betreft misschien iets meer in het voordeel. FC Utrecht completeert samen met die clubs de top zes. Utrecht is ook een goede ploeg met een interessante trainer."

Van welke speler mogen we na de winterstop veel verwachten?

Vissers: "Hakim Ziyech. Hij is niet meegegaan naar de Afrika Cup, dus hij mag het bij Ajax laten zien. Van een aantal Feyenoorders verwacht ik ook veel. Tonny Vilhena vind ik steeds beter worden. Hij moet nu laten zien dat hij in de kampioensrace belangrijk is. Ik ben ook benieuwd naar Marco van Ginkel bij PSV. Als hij fit is, kan hij een belangrijke rol spelen. Verder heeft de Eredivisie veel jonge spelers waar ik van kan genieten. Martin Ödegaard kan een aanwinst zijn voor Heerenveen en Vitesse heeft bijvoorbeeld de jonge Mitchell van Bergen."

Spaan: "De beste speler is zonder twijfel Davy Klaassen. Het hoge niveau dat hij bereikt verrast me echt. Hij is onvervangbaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ziyech. Klaassen heeft gewoon een enorm inzicht, is fysiek verschrikkelijk sterk en heeft een enorme longinhoud. Zijn spelinzicht; dat haalt niemand. Ziyech moet het bijvoorbeeld hebben van zijn steekpass, en dat gaat nog wel eens mis."

Mossou: "Martin Ödegaard kan op Eredivisieniveau een sensatie zijn, al heb ik geen idee hoe hij ervoor staat. Hij komt bij Heerenveen in een vrij goed elftal en is voor Nederlandse begrippen een speler van de buitencategorie. Bij FC Twente valt Enes Ünal een beetje in dezelfde categorie, al kan hij nog iets stabieler presteren. Ik ben benieuwd of hij zijn stijgende lijn na de winterstop doortrekt. Oussama Assaidi zal bij Twente nog even tijd nodig hebben, Zakaria Labyad bij Utrecht ook. Verder kom je een beetje bij de geijkte jongens als Kasper Dolberg en Ziyech."

Herpakt PEC Zwolle zich nog in de laatste maanden onder trainer Ron Jans?

Vissers: "PEC heeft een heel slecht begin gehad, is vervolgens redelijk teruggekomen en daarna was het weer slecht, maar ze blijven er sowieso in. Jans wil het netjes afmaken en de spelers zullen hem dat ook gunnen. Bij Heerenveen kende hij in 2012 ook een goed half seizoen nadat hij bekendmaakte te vertrekken. In de strijd tegen degradatie gaat het echt tussen Go Ahead en Excelsior. PEC heeft iets meer kwaliteit. Roda JC verliest niet meer zo makkelijk, maar moet zorgen dat het iemand heeft die scoort. Acht goals in de eerste seizoenshelft is schandalig weinig."

Spaan: "Ik vind het niet slim dat ze nu al bekendmaken dat Jans weggaat. Meestal heeft dat geen goede uitwerking op een ploeg. Als PEC erin slaagt om Ouasim Bouy terug te halen scheelt dat wel een slok op een borrel. Hij heeft controle en kan een beetje de Davy Klaassen van PEC zijn. Go Ahead degradeert, Roda JC niet. Go Ahead heeft gewoon het minste kwaliteit en Roda heeft pech gehad dat er veel wedstrijden niet werden gewonnen, hoewel er vaak ook niet werd verloren. De laatste tien weken speelden ze heel goed, tegen Sparta laatst ook. Die gaan het redden."

Mossou: "Kwalitatief gezien zou PEC boven de streep moeten eindigen, maar iedere club heeft wel eens zo'n seizoen waarin alles tegenzit. Bij PEC viel het kwartje heel lang de goede kant op, maar het kan ook een keer de andere kant op vallen. Ik denk wat dat betreft niet dat het aangekondigde afscheid van Jans erg helpt. PEC wordt niet laatste, maar derde van onderen kan maar zo. In de play-offs ben je dan aan de goden overgeleverd. Go Ahead wordt laatste, kwalitatief gezien is dat het meest een Jupiler League-ploeg."

Gaan Ajax en AZ nog een rol van betekenis spelen in de Europa League?

Vissers: "AZ is normaal gesproken kansloos tegen Olympique Lyon. Ik zou het in ieder geval ontzettend knap vinden als ze het halen. Lyon eindigt altijd bij de eerste drie of vier in Frankrijk, dat niveau ligt hoger dan de top vier in de Eredivisie. Ajax krijgt het ook moeilijk, mensen onderschatten dat een beetje. Legia Warschau heeft geen slecht elftal en heeft in de Champions League een aantal goede dingen laten zien."

Spaan: "Ajax kan van Legia winnen, maar tegen sterke ploegen uit Engeland, Duitsland, Italië en Spanje wordt het heel erg lastig. Ze moeten dus een beetje mazzel hebben met de loting. AZ gaat het niet redden tegen Lyon. Ik ken dat elftal vrij goed. Lyon is in Frankrijk net niet de echte top, maar zijn echt wel goed, hoor. AZ heeft geen schijn van kans."

Mossou: "Ze zijn heel erg afhankelijk van loting. Deze ronde heeft Ajax in ieder geval een redelijke kans om door te komen. Bij AZ zie ik dat eigenlijk niet gebeuren. In volgende rondes ben je puur afhankelijk van welke categorie je treft. Speel je tegen een sterke tegenstander, dan moet er moet een wondertje gebeuren."

