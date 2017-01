Hazes, Kevin, Throttle, Schöne: Op deze artiesten moet je letten in 2017

Jaarlijks proberen veel nieuwe artiesten door te breken. Maar hoe val je tegenwoordig nog op tussen al die muzikale releases? En hoe onderscheiden artiesten die in dit artikel worden genoemd zich van anderen? Muziekkenners leggen aan NU.nl uit dat sociale media ook in 2017 onverminderd een belangrijke rol blijft spelen in de promotie.

Dennis Ruyer (538 Dance Department) stelt zelfs dat artiesten er veel bij hebben gekregen de laatste vijf jaar. "Twitter, Instagram, Snapchat en ook de muziekplatforms Deezer en Spotify waar je lijsten op moet bijhouden", zegt de Radio 538-dj Ruyer. "Je moet toch zichtbaar blijven."

FunX-dj Fernando Halman voegt daaraan toe dat écht talent nooit onzichtbaar zal blijven door de opkomst van grote streamingdiensten. "Dat streamen wordt nog groter dit jaar. Mensen waren al in de ban van het gratis kunnen downloaden van muziek, maar door het businessmodel van streamingdiensten is iedereen blij."

Voor veel artiesten zijn sociale media zelfs belangrijker geworden dan traditionele media, stelt 3voor12-journalist Atze de Vrieze. "Artiesten kunnen op die manier namelijk zelf sturen wat mensen over hen zeggen. Dat geldt vooral voor de grote artiesten, die vaak genoeg hebben aan hun eigen kanalen."

De volgende artiesten zijn volgens de kenners in ieder geval binnen hun eigen genre goed op weg om dit jaar door te breken.

Voorspelling alternative door Atze de Vrieze (3voor12)

De Vrieze is redacteur bij muziekplatform 3voor12 (VPRO) en won in 2014 de belangrijke Pop Media Prijs voor zijn werk als muziekjournalist. Voor NU.nl tipt De Vrieze naar eigen zeggen "toffe Nederlandse acts".

Paul Sinha

Zanger Paul Sinha uit Deventer bracht op zijn zestiende voor het eerst eigen muziek uit. Samen met artiest Purp vormde hij het duo Vans 'n Purp. Vorig jaar tekende hij als soloartiest bij platenlabel Top Notch. "Hij dreigt op dit moment een hit te gaan scoren met een nummer met daarin een gitaar, maar normaal gesproken zit bij meer in de R&B en elektronische hoek", legt De Vrieze uit.

Nieuw werk van Sinha verschijnt in februari bij Top Notch. "Paul Sinha is toch wel een act waar wel echt veel van verwacht wordt", aldus De Vrieze.

Linde Schöne

Muziekplatform 3voor12 noemde de Nijmeegse Linde Schöne vorig jaar al een van de beste Nederlandse R&B-artieste in jaren. De Vrieze: "Linde maakt hele toffe minimalistische producties."

Schöne bracht in september haar EP Liefde van de Vloer uit en heeft een nieuwe EP in de planning staan. Schöne is getekend bij het platenlabel van Jiggy Dje, Noah's Ark. De Vrieze hoopt dit jaar veel van de zangeres te gaan horen.

The Mysterons

Stop drie bandleden van Jungle By Night in een groep met een goede zangeres en er ontstaat een goede chemie voor een nieuwe groep. The Mysterons is de derde Nederlandse act die door De Vrieze wordt getipt. "Een band die al een tijdje meedraait maar binnenkort met een debuutalbum gaat komen."

The Mysterons zijn getekend bij het Amsterdamse Excelsior label, wat volgens de muziekjournalist in het voordeel werkt, omdat "mensen dan wel echt naar je luisteren". "Het is hele andere muziek dan dat ze maken bij Jungle By Night. Het is een beetje science-fiction 'achtige' indie. De groep is voor mensen die van Portishead houden, maar dan net even allemaal wat psychedelischer."

De jonge Amsterdamse band staat dit jaar op Eurosonic. Eerder gaven ze ook al optredens op Lowlands en Into The Great Wide Open. "Ik ben heel benieuwd of zij het kunnen waarmaken. Ze hebben in ieder gevoel genoeg podiumervaring."

"Er zat ook nog een jongen in van PAUW, maar die is er inmiddels uit. Om maar even aan te geven dat deze groep is voortgekomen vanuit mensen die al veel op het podium hebben gestaan", volgens De Vrieze hebben Josephine (zang), Peter (bas), Sonny (drums), Jordy (gitaar) en Pyke (keyboard) rustig toegewerkt naar hun album Meandering, dat verschijnt op 10 februari.

Voorspelling hiphop/R&B door Fernando Halman (FunX)

Halman presenteert de ochtendshow op radiozender FunX. De radio-dj zegt tegen NU.nl continu bezig te zijn om nieuw talent een duwtje in de goede richting te geven. "Mijn advies aan nieuw talent is: zorg dat je zichtbaar blijft."

Een vaste 'fanbase', "mensen die je kunt mobiliseren als fan", kunnen daar volgens Halman bij helpen. "Met vijftig die hard-fans die je muziek gaan delen op sociale media kun je al een heel eind komen."

Kevin

Halman voorspelt een goed jaar voor rapper Kevin, die sinds 2011 bij Rotterdam Airlines getekend is. Hoewel hij al een tijd muziek maakt, denkt Halman dat Kevin hoge ogen zal gooien in 2017. "Eind 2016 is hij met een EP gekomen, Kleine Versnelling, waarop hij echt laat zien waarom hij een 'slow flow animal' wordt genoemd. Op die plaat laat hij zien hoe je beats verslindt."

Kevin maakte eerder de nummers Op de Block en Wazig, die het volgens Halman goed deden op FunX. "Hij is een hele enthousiaste jongen. Kevin onderscheidt zich door zijn flow en hoe hij zichzelf neerzet. Heel relaxed."

De Nederlandse rapper had eerst de ambitie om als professioneel voetballer te eindigen, maar ontdekte uiteindelijk zijn talent in de muziek. "En dat loopt gewoon hartstikke lekker. Iedereen heeft het nu over hem", aldus Halman.

Melissa Lopes

Zangeres Melissa Lopes kwam vorig jaar vol in de aandacht te staan vanwege haar medley van liedjes van Jonna Fraser, Broederliefde en SBMG. Haar medley werd honderdduizenden keren bekeken op YouTube, en volgens Halman heeft de Rotterdamse een mooi jaar voor zich liggen.

Lopes begon met zingen in het Engels, maar is inmiddels overgestapt op het Nederlands. De zangeres krijgt ondertussen coaching van de bekende Rotterdamse rapper Winne. "Haar liedje Wat Ze Voelt heeft ze bij mij in de uitzending voor het eerst laten horen. Het is een beetje 'poppy/R&B': iets dat we nog niet echt kennen in Nederland", zegt Halman. Met die combinatie kan ze ver komen, denkt hij. "Het klinkt uniek en verfrissend en ze heeft een mooie, warme stem. Dit is er sowieso één om in de gaten te houden."

Dimello

Ook voor de Nederlandse muzikant Dimello voorspelt Halman een goed jaar. In 2014 bracht hij het nummer Lose Control uit in de Verenigde Staten, samen met de bekende rapper French Montana. Nooit eerder bracht hij daarvoor muziek uit in Nederland. "Dimello gaat dit jaar keihard knallen. Nederland heeft veel successen in het buitenland, kijk bijvoorbeeld naar Eva Simons en Mr. Probz. Dat zijn mensen die echt omarmd worden, en ik denk dat Dimello de volgende is."

Dimello is al gesignaleerd met Paris Hilton, Ne-yo en is in de studio geweest van rapper T.I., zegt Halman. "Mijn muzikale glazen bol zegt dat hij in 2017 de industrie 'K.O.' gaat slaan, wat trouwens ook één van zijn nieuwe tracks is."

Momi

"Momi wordt wel gezien als de 50 Cent-rapper uit Nederland", begint Halman zijn introductie van de Schiedamse rapper. "En dan bedoelen ze meer het gevoel dat hij mensen geeft", vervolgt de radio-dj. Momi gaat volgens Halman op zijn nieuwe EP Rauw een andere kant van zichzelf laten horen. Daarvoor werkt hij samen met Mafe, Lijpe, Josylvio, Kevin en Gers Pardoel.

Momi, die op negenjarige leeftijd als vluchteling van Soedan naar Nederland is gekomen, begon zich als snel te focussen op zijn muziek. FunX tipte de rapper eerder al als aanstormend talent. "Ook in Rotterdam heeft hij dingen meegemaakt die hem hebben gevormd tot wie hij nu is, zo werd hij vorig jaar neergeschoten op straat."

"Dit is wel iemand die gaat verrassen dit jaar", aldus Halman.

Momi - Dealen Met de Mic

Voorspelling dance/elektronisch door Dennis Ruyer (538 Dance Department)

Dennis Ruyer nam in 2006 het bekende radioprogramma 538 Dance Department op Radio 538 over van Wessel van Diepen. Sinds januari presenteert Ruyer naast een radioprogramma op Radio 538, ook dagelijks de middagshow op Radio Veronica.

Volgens Ruyer blijft het voor artiesten lastig om op te vallen tussen tienduizenden anderen die hun muziek onder de aandacht willen brengen. "Ik denk dat goede muziek opvalt door een kenmerkende sound, net éven vernieuwende geluiden gebruiken of plug-ins. Zoals Lucas & Steve bijvoorbeeld deden vorig jaar." Wanneer een bepaalde stijl succesvol blijkt, gebeurt het vaak dat artiesten muziek van elkaar 'recyclen', zegt Ruyer. "Totdat mensen die sound dan weer uitgemolken vinden en weer iets anders verzinnen."

"Wij signaleren nieuwe artiesten door een combinatie van releases en dj-sets", vervolgt Ruyer. "Op een gegeven moment valt het gewoon op dat er veel goede tracks van één iemand komen."

Reinier Zonneveld

Ruyer is enthousiast over de techno-dj Reinier Zonneveld. De Nederlander maakte vorig jaar een nummer met zangeres Cari Golden, Things We Might Have Said, die ook over de landsgrenzen succes boekte. "Reinier is wat 'deeper'. In een set had hij zelfs de stem van Deva Premal, die je kent van mantra's, over de beat heen gelegd. Heel mooi, heel sferisch."

Zonneveld doet Ruyer denken aan helden van vroeger, zoals Sasha en John Digweed. "Maar dan toch weer met een soort vernieuwing."

Reinier Zonneveld - Things We Might Have Said

Throttle

De Australische dj Throttle, echte naam Robbie Bergin, heeft momenteel een grote hit met Lunchmoney Lewis en Aston Merrygold Money Maker. Dat nummer bracht hij uit bij het Nederlandse dancelabel Spinnin' Records. "Die Throttle maakt super dikke tracks. Het zijn super slimme 'cross-over' dingen, maar die toch nog wel door kunnen", zegt Ruyer.

Ook op sociale media blijkt de populariteit van Bergin; op Facebook gaat hij inmiddels naar de honderdduizend volgers toe. "Daar gaan we nog veel van horen", voorspelt Ruyer.

Raumakustik

Ook het Duitse duo Raumakustik valt op bij Ruyer. "Een naam die tegenwoordig ook bij Toolroom (bekend tech house-label, red.) komt bovendrijven. Toevallig laatst een dj-mix gehoord die ik écht super goed vond."

Raumakustik bracht donderdag hun nieuwe track Activate uit bij Toolroom Records en treedt inmiddels over de hele wereld op. Zo stonden ze vorige week nog in Mexico te spelen. "Als ik dan kijk naar releases en hun sets, dan geloof ik wel dat het goed komt."

Nora en Pure

Ruyer tipt als laatste de vrouwelijke Zwitserse dj Nora en Pure. Zeven jaar geleden viel ze op met haar remix van het nummer Khaweri van Daniel Portman en daarna bracht ze meerdere deep house-nummers uit. "Tegenwoordig maakt ook zij steeds vettere tracks. Ze heeft nu een plaat, Swimming With Whales, die echt heel deep en sferisch is. Echt heel vet."

Dat het wellicht dit jaar goed gaat komen met de carrière van Nora en Pure, blijkt uit de boekingen die ze al heeft staan. Naast Radiohead, The xx, Dillon Francis en techno-dj Richie Hawtin staat Nora en Pure in april op Coachella.

Voorspelling Nederlandstalig door Corné Klijn (NPO Sterren NL)

Corné Klijn is radio-dj bij NPO Sterren NL, het Nederlandstalige kanaal van de publieke omroep. NPO Sterren NL (AVROTROS) is sinds 2016 ook naamgever aan de Muziekfeesten op het Plein. Daarnaast presenteert Klijn radioprogramma's op NPO Radio 2.

Volgens Klijn moeten (beginnende) artiesten actief blijven op hun sociale media. "Dat blijft een belangrijke factor om fans te bereiken in 2017. We zien dat Twitter iets minder wordt en dat Instagram en Snapchat groter worden, maar er kan zo binnen één dag iets anders om de hoek komen."

“André's doorbraak bij het grote publiek gaat dit jaar komen” Corné Klijn

André Hazes

Hoewel André Hazes bij veel mensen inmiddels wel bekend is, denkt Klijn dat de grote doorbrak van de Woerdense zanger gaat komen in 2017. "Hazes trad laatst op bij De Toppers in Kerstconcert. Toen hij opkwam leek het net alsof Michael Jackson op het podium stond. Het applaus hield niet op."

Volgens Klijn komen Hazes' liedjes al veel voorbij op NPO Sterren NL. "Maar de grote massa, denken wij, gaat het komende jaar of de komende twee jaar écht kennismaken met André."

Hazes begon zijn zangcarrière in 2007 als Dré Hazes. Later wilde hij bekend komen te staan onder de artiestennaam André Hazes Jr. Na zijn album Leef uit 2016 en de geboorte van zijn zoontje André, besloot hij eind vorig jaar om 'Jr.' te laten vallen in zijn artiestennaam.

Henk Dissel

Een andere artiest die door Klijn wordt getipt is de Zeistenaar Henk Dissel. "Henk zit al tien jaar in het vak en staat op 10 april in Afas Live. Hij maakt altijd goede liedjes en ziet er goed uit. Dissel is bovendien live ook heel goed", volgens Klijn staat Dissel op het punt van doorbreken. "Het liedje Een Bom is een geweldig liedje, hij heeft daarnaast ook mooie ballades. Bij de opnames van het Muziekfeest op het Plein zien wij wat er met het publiek gebeurt als hij aan het optreden is. Zo kunnen wij zien hoe groot iemand kan worden."

Henk Dissel (25) deed in 2008 mee aan de talentenjacht TROS Sterren.nl Academy. Zes jaar later kreeg hij de prijs voor 'Grootste Talent' tijdens de Buma NL Awards.

Tino Martin

Volkszanger Tino Martin uit Den Haag trad al eens op in de Heineken Music Hall en vulde twee keer het Concertgebouw in Amstelveen. Dit jaar gooit hij er een schep bovenop met een show in de Ziggo Dome, zegt Klijn. "Er werd een hele lange tijd gezegd dat Tino de nieuwe René Froger was, omdat hij volgens het publiek net zo klinkt. Maar zijn stemgeluid is zijn stemgeluid. Tino kan liedjes goed overbrengen."

"Hij heeft ook een herkenbare snik in zijn stem. Later als ik groter ben, bijvoorbeeld. Tino is heel erg gevarieerd in zijn stem en in zijn kunnen. Daarnaast ziet hij er goed uit. Dat speelt allemaal mee", vervolgt Klijn. "Het hele pakket is compleet. Als je op deze leeftijd en op dit punt in je carrière al in de Ziggo Dome kan spelen, dan voorspelt dat veel goeds."

Jeffrey Heesen

Jeffrey Heesen is de laatste Nederlandse artiest die door Klijn wordt genoemd. Heesen deed in 2015 mee met de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen op SBS6 en eindigde daar als tweede. "Maar hij had eigenlijk moeten winnen", stelt Klijn. "Jeffrey heeft nu een album uit en scoort bij ons hit na hit."

"Tegenwoordig kan iedereen in een studio met een laptop en opnamesoftware een liedje maken, maar probeer het ook nog maar eens live", aldus Klijn. "Jeffrey kan het live waarmaken en ziet er goed uit."

