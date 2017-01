Wereldleiders vergaderen in Zwitserland vooral over Trump en populisme

Wat staat er zoal op de agenda en wie zijn er bij de bijeenkomst, die tot en met vrijdag duurt?

Het overkoepelende thema van het WEF is dit jaar 'responsive and responsible leadership', oftewel toegankelijk en verantwoord leiderschap.

Op de achtergrond speelt natuurlijk het aankomende Amerikaanse presidentschap van Donald Trump, die toevallig op de laatste dag van de vergadering in Washington zal worden ingezworen.

De opkomst van protectionisme en populisme staat op de agenda

Het WEF verwijst in zijn aankondiging naar de "verzwakking van meerdere systemen" en de "toenemende waarschijnlijkheid van een neerwaartse spiraal voor de wereldwijde economie" gedreven door protectionisme, populisme en de bevoorrechting van traditionele inwoners van een land boven immigranten.

In 2016 werden de verkiezingswinst van Donald Trump, de nieuwe president van de Filipijnen Rodrigo Duterte en de keuze van de Britten voor de Brexit gezien als uitingen van groeiend populisme. In 2017 zal die lijn vermoedelijk worden doorgezet tijdens verkiezingen in onder meer Frankrijk, Duitsland en Nederland.

"De opkomst van een multipolaire wereld kan geen excuus worden voor besluiteloosheid en inactiviteit", aldus het WEF.

Concreet wordt er tijdens de bijeenkomst bij honderden workshops en debatten onder meer gesproken over de gezondheidszorg, de toekomst van werk, mensenrechten, ontwikkelingen in de bankensector, de olieprijzen, terrorisme en corruptie.

Sprekers als Al Gore, Bill Gates en Christine Lagarde maken hun opwachting

Sprekers zijn onder meer klimaatactivist Al Gore, voormalig Microsoft-topman Bill Gates, IMF-baas Christine Lagarde, secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg, de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble en secretaris-generaal van de OESO Angel Gurría.

Donald Trump wordt vertegenwoordigd door Anthony Scaramucci, een van zijn adviseurs. Een belangrijke deelnemer is ook president Xi Jinping van China. Hij zal op de eerste dag samen met WEF-oprichter Klaus Schwab de plenaire opening verrichten. Het zal de eerste keer zijn dat een Chinese president aanwezig is bij het WEF.

Ook voor beroemdheden is gezorgd. Zo maakt zangeres Shakira haar opwachting. Zij neemt deel aan een gesprek over vroegtijdige educatie van kinderen. En topkok Jamie Oliver woont een sessie bij over een gezonde en duurzame voedselrevolutie.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel schittert echter voor het tweede jaar op rij door afwezigheid, weet persbureau Reuters. Vorig jaar was ze er niet bij vanwege de aanrandingen tijdens de Nieuwjaarsnacht in Keulen.

Waarom ze er deze keer niet bij is, is onduidelijk, maar naar verluidt zou Merkel willen vermijden commentaar te moeten geven op het aankomend presidentschap van Donald Trump. Een andere reden zou kunnen zijn, dat ze in een tijd van groeiende aversie tegen elites en mondialisering niet bij een elitaire bijeenkomst als die in Davos gezien wil worden. Zeker gezien de verkiezingen in Duitsland later dit jaar.

Nederland wordt onder meer vertegenwoordigd door premier Mark Rutte

Nederland wordt vertegenwoordigd door onder anderen premier Mark Rutte, minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers.

Ook oud-EU-commissaris Neelie Kroes, Philips-topman Frans van Houten, Unilever-CEO Paul Polman, oprichter van Operation Education Claire Boonstra en Eurocommissaris Frans Timmermans zullen afreizen naar het alpenplaatsje.

Het is de 47ste jaarvergadering van het World Economic Forum

Het is de 47ste keer dat het World Economic Forum zijn jaarlijkse vergadering houdt. Het WEF is opgericht in 1971 door de Zwitserse hoogleraar en zakenman Klaus Schwab. Het hoofdkantoor staat in Genève.

Jaarlijks komen er in totaal ongeveer 2.500 personen naar de vergadering in Davos, bestaande uit CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, vooraanstaande politici, intellectuelen en journalisten. Naast de jaarvergadering in Zwitserland vinden er verschillende regionale conferenties plaats.

Er is ook kritiek op het forum. Zo zou het vooral een bijeenkomst zijn om zaken te doen, waar bedrijven overeenkomsten met elkaar en politici kunnen sluiten. Bovendien zijn er hoge kosten verbonden aan het lidmaatschap en komt er over het algemeen weinig concreets voort uit de jaarlijkse vergadering.

