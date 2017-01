Transfergekte in China: 'Over 25 jaar zijn ze wereldkampioen'

Als Carlos Tevez na zeven uur slaap 's ochtends wakker wordt in Shanghai dan is hij een dikke dertigduizend euro rijker. Elke seconde tikt er 1 euro en 21 cent bij op de bankrekening van de Argentijnse aanvaller. Oftewel: een slordige 730.000 euro per week, ruim drie miljoen euro per maand en 38 miljoen euro per jaar.

Sinds de oud-spits van Manchester United en Juventus vorige week zijn handtekening zette onder een contract bij Shanghai Shenhua mag hij zich op zijn 32e ineens de bestverdienende speler ter wereld noemen. Gezien de transfergekte in China is de vraag alleen hoelang dat zal duren.

Naar verluidt sloeg Cristiano Ronaldo een Chinees jaarsalaris van 100 miljoen euro af. Chelsea-middenvelder Oscar (24 miljoen euro per jaar bij Shanghai SIPG) en de Belg Axel Witsel (18 miljoen euro bij Tianjin Quanjian) zwichtten net als Tevez wel voor het grote geld en daarmee is de honger van de Chinese clubs nog lang niet gestild deze winter. De transfermarkt in het Aziatische land is nog tot 26 februari open. Zelfs onze eigen Wesley Sneijder zou al benaderd zijn.

"Of het nou Sneijder wordt of niet, er gaan deze winter Nederlandse spelers naar China", voorspelt sportmarketeer Frank van den Wall Bake. "De uittocht vanuit Europa is nog lang niet klaar. Voor spelers als Lionel Messi en Ronaldo is het te laat. Die hoeven niet zo nodig meer. Maar als een talentvolle speler van 21 kan kiezen tussen een miljoen euro per jaar in Europa of acht miljoen in China, dan weet ik wel wat hij kiest."

Chelsea-trainer Antonio Conte zei onlangs ook al dat het voor spelers in Europa bijna onmogelijk is om nee te zeggen tegen zoveel geld. De Italiaan noemde de Chinese Super League daarom zelfs een "serieuze bedreiging" voor het Europese voetbal en in het bijzonder de Premier League. Voormalig FC Barcelona-middenvelder Xavi ging vrijdag nog een stapje verder. "Europa kan de concurrentie met China niet aan."

Van den Wall Bake verwacht echter niet dat het zó snel zal gaan. "In waarde gaat de Chinese competitie de Premier League echt niet zomaar voorbij. Voetbal draait namelijk niet alleen om miljoenen en miljarden. Het gaat ook om traditie. Natuurlijk, als pakweg Sneijder in China speelt dan komen de hoogtepunten hier ook op tv. Maar de komende jaren gaan we in Nederland geen Chinese wedstrijden live kijken."

Zelfs onder de Chinezen zelf is het Europese voetbal nog altijd meer in trek, vertelt David Lingerak, die in China woont en bezig is met een documentaire over het voetbal in het land. "Als Manchester United hier een demonstratiewedstrijd komt spelen dan puilt het stadion uit. Maar van het eigen voetbal hebben ze geen hoge pet op. Ze doen er zelfs laatdunkend over."

De voetbalhistorie biedt de Chinezen ook weinig reden om trots te zijn. De eigen competitie werd tot enkele jaren terug verscheurd door omkoping. En hoewel een vijfde van de wereldbevolking uit Chinezen bestaat, haalde het land alleen in 2002 het WK. Na drie wedstrijden en evenzoveel nederlagen konden ze weer naar huis. Onlangs verloor de nationale ploeg nog met 1-0 van het door oorlog geteisterde Syrië. En ook tegen Oezbekistan ging het mis (2-0).

"Maar succes van de nationale ploeg is wel nodig om het voetbal hier echt groot te maken", zegt Lingerak. "Je kunt een Chinees niet trotser krijgen dan met goede spelers uit eigen land. Maar dat gaat nog jaren duren. Ik zie het hier ook bij competitiewedstrijden. De dure buitenlandse spelers opereren noodgedwongen nogal individueel, omdat hun Chinese teamgenoten veel minder goed zijn. Het teamwerk en de Chinese spelers worden niet beter door de komst van al die sterren uit Europa en Zuid-Amerika."

Toch is de wens van een sterk nationaal elftal wel de drijfveer achter de honderden miljoenen die nu door Chinese clubs worden uitgegeven aan transfers. Sinds president Xi Jinping begin 2016 verkondigde dat China ook op voetbalgebied een grootmacht moet worden is geld geen probleem meer. Miljardairs en bedrijven investeren in de eigen competitie, maar het uiteindelijke doel van de president is de wereldtitel in 2030.

De gewone Chinees kan het maar moeilijk geloven. Toen Lingerak de toeschouwers bij een wedstrijd van Manchester United in Shanghai vroeg wanneer China het WK zou winnen schoten de meesten in de lach. "Onmogelijk" en "Dat zal ik nooit meemaken" waren de meest gehoorde antwoorden.

Van den Wall Bake is niet zo cynisch. "Chinezen zijn slimmer dan je denkt. Je kunt de tocht van spelers naar China niet vergelijken met spelers die hun zakken gaan vullen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Er wordt in China namelijk ook in de breedte geïnvesteerd en zo een fundament gelegd. Voetbalscholen worden gebouwd, goede velden aangelegd. En er komen niet alleen spelers, maar ook trainers worden binnengehaald. Ook Nederlandse trainers zullen naar China gaan, omdat wij zeker vanuit het verleden nog een goede naam hebben in het internationale voetbal."

Zelfs bij het fiasco van ADO Den Haag met de Chinese eigenaar Hui Wang ziet Van den Wall Bake de intentie om het Chinese voetbal structuur te geven. "Ik kan niet beoordelen of Wang een intelligente man is, maar ik weet wel dat het idee achter de overname van ADO was om Chinese spelers naar Nederland te halen. Dan konden die zich hier verder ontwikkelen en uiteindelijk het Chinese voetbal verder helpen. ADO moest een leerschool worden voor Chinees talent."

Lingerak: "En dat talent moet er zeker zijn in China. Er zijn hier 1,4 miljard mensen, daar moet echt wel wat tussen lopen. Het talent moet alleen aangemoedigd en goed begeleid worden en dan kan het voetbal in China een succes worden. Met het kopen van topspelers wordt nu ingezet op snel succes, maar als China ook blijft investeren in de jeugd dan kan het land zeker wereldkampioen worden. Maar dat duurt nog wel even."

Van den Wall Bake is nog stelliger. "Als deze ontwikkelingen doorgaan dan wordt China ooit wereldkampioen, daar kun je vergif op innemen. Maar dat zal nog een jaar of 25 duren, schat ik. De Chinese wereldkampioenen worden nu geboren."