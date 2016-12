Dit wordt het nieuws in 2017: Verkiezingen, Trump en Verstappen

Binnenland

Het hoger beroep in de rechtszaak tegen Geert Wilders krijgt in 2017 naar alle waarschijnlijkheid weer veel aandacht. Het is de vraag of het gerechtshof in Den Haag meegaat met de beslissing van de rechtbank dat de PVV-leider schuldig is aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. De veroordeling geldt voor zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak op 19 maart 2014.

Een tweede rechtszaak die nauwlettend gevolgd zal worden is de zaak rond de dood van Mitch Henriquez. De 42-jarige Arubaan overleed hoogstwaarschijnlijk door zuurstofgebrek veroorzaakt door het hardhandige optreden van agenten die hem arresteerden. Zij pasten onder andere de omstreden nekklem toe. Twee agenten worden vervolgd in een zaak die begin april van start gaat.

Ook is de vogelgriepepidemie nog niet voorbij. Experts durven geen voorspellingen te doen hoe lang de vogelgriep nog zal duren. Mogelijk is het hoogtepunt van de epidemie al geweest, maar dat is moeilijk te zeggen omdat het virus wordt verspreid door wilde vogels.

En meer reizigers zullen volgend jaar hinder ondervinden door werkzaamheden op het spoor.

Buitenland

Gaat Donald Trump zijn beloftes voor 2017 waarmaken? Als we kijken naar het kabinet dat Trump heeft samengesteld, lijkt het er wel op. Volgens Amerika-deskundige Willem Post gaat veel afhangen van de mate waarin Trump luistert naar zijn ministers, adviseurs en het Amerikaanse volk.



Post verwacht dat Amerika onder Trump in het eerste halfjaar een economische groeispurt zal beleven. De infrastructuur wordt aangepakt en voor de 'lower class' worden banen gecreëerd. Op buitenlandgebied zullen Amerika en Rusland de banden aanhalen.



In 2017 staan gesprekken over vrede in Syrië gepland. De wapenstilstand is goed nieuws voor de burgers in Syrië, maar partijen in het conflict staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de toekomst van dictator Bashar al-Assad. Midden-Oostendeskundige Bertus Hendriks verwacht dat Rusland druk zal uitoefenen op Assad om vanaf nu een diplomatieke oplossing na te streven.



Ondertussen zal de chaos in Libië en Jemen, landen die dienen als kweekvijver voor terroristen, in 2017 aanhouden. In die landen zijn vooralsnog geen tekenen van vooruitgang te bespeuren.

Politiek

Het belooft in maart een zinderend spannende Tweede Kamerverkiezing te worden die complexer is dan voorgaande keren. Wat al vast staat is dat de PVV met Wilders een belangrijke rol gaat spelen, ook al lijkt de kans dat hij premier wordt uitgesloten.



Vrijwel alle partijen sluiten de PVV namelijk uit voor regeringssamenwerking. Wilders zal er, geïnspireerd door Donald Trump, desondanks een felle campagne van maken.



Helaas voor de middenpartijen is de situatie nu een stuk complexer dan in 1977. Er zijn veel meer partijen - volgens de Kiesraad zijn er 81 inschrijvingen - en de kiezer voelt zich allerminst verbonden aan één partij. De linkse partijen staan er allerminst goed voor. Rechts wordt gesterkt door de roep om een hardere koers vanwege de vele terroristische aanslagen, maar is ook deels versplinterd in kleine partijen.



Wat de uitslag ook wordt, na de verkiezingen zal een zeer complexe formatieperiode volgen die mogelijk nog spannender is dan de verkiezingen zelf. Veel partijen zullen nodig zijn om een nieuw kabinet te vormen, want de partijen willen ook in de Eerste Kamer een meerderheid.

Economie

De huizenprijzen in de oververhitte gebieden, zoals in Amsterdam, vlakken volgend jaar af. Daarna blijven woningen waarschijnlijk nog een aantal jaar op een hoog prijsniveau.



In politiek Den Haag worden in 2017 belangrijke beslissingen over de pensioenen genomen. Het kabinet kan bijvoorbeeld de hersteltermijnen van de pensioenfondsen die in zwaar weer zitten verlengen, zodat de pijn over een langere periode wordt verspreid. Dat komt de pensioenuitkering ten goede. Ook is er een nieuw stelsel in de maak. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Een nieuw kabinet moet hierover de knoop doorhakken.

Door de Brexit en de lagere gasproductie in Groningen zal de economische groei volgend jaar vertragen. Hoewel de gevolgen van de crisis nog niet helemaal zijn weggewerkt, is het consumentenvertrouwen wel het hoogst sinds jaren.

Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moet de onzekerheid in 2017 verdwijnen.

Sport

Een oneven sportjaar betekent geen Olympische Spelen of EK of WK (mannen)voetbal, maar er staan nog genoeg grote evenementen op het programma in 2017.

De meeste Nederlandse ogen zullen het hele jaar waarschijnlijk gericht zijn op Sportman van het Jaar 2016 Max Verstappen, die begint aan zijn eerste volledige seizoen in dienst van topteam Red Bull Racing en door nieuwe regels in de Formule 1 mag hopen op een kans op zijn eerste wereldtitel.

In mei belooft de honderdste Ronde van Italië een spektakel te worden, met goede kans op Nederlands succes. Bauke Mollema en Steven Kruijswijk gaan voor de eindzege en wellicht voegt Tom Dumoulin zich nog bij dat duo.

In de sportzomer is onder meer het eerste EK vrouwenvoetbal in Nederland, de Tour de France met de start in het Duitse Düsseldorf, de WK zwemmen met Ranomi Kromowidjojo in Boedapest en de WK atletiek met titelverdedigster Dafne Schippers in Londen.

Tech

Smartphones krijgen in 2017 waarschijnlijk randloze schermen. Deze telefoons hebben niet langer zwarte balken aan de boven- of onderkant, waardoor het scherm de volledige bovenkant zal gaan bedekken. Samsung is vermoedelijk de eerste die hier gebruik van zal maken.

In de Tweede Kamer zal in 2017 nog druk worden gedebatteerd over een nieuwe spionagewet, die inlichtingendiensten in staat stelt data op grote schaal te verzamelen. In de Eerste Kamer komt een wetsvoorstel te liggen dat politie in staat stelt om verdachten te hacken.

2016 was het jaar van virtual reality, vermoedelijk is in 2017 augmented reality aan de beurt. Google nam al stappen om deze technologie een platform te bieden en Apple is enthousiast. Met augmented reality worden virtuele objecten bovenop de echte wereld getoond.

Entertainment

Wie denkt dat de verkiezing van Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten alleen zijn sporen zal trekken op de politiek en de economie, heeft het mis. Ook in 2017 zullen veel artiesten hun positie ten opzichte van Trump en zijn denkbeelden toelichten. Met name Kanye West heeft heel wat uit te leggen aan zijn fans, nadat hij in het staartje van 2016 innig met de nieuwe president op de foto ging.



Op 20 januari vindt trouwens de inauguratie van Trump plaats. Al maanden wordt gespeculeerd welke artiesten de festiviteiten muzikaal zullen omlijsten en wie we vanaf dat moment 'goed' en 'fout' kunnen noemen.

2017 wordt daarnaast het jaar waarin Dave Roelvink moet bewijzen dat hij op het rechte pad kan blijven en André Hazes zijn rollen van vader, presentator en zanger dient in te vullen. Daarnaast verwachten Estavana Polman en Rafael van der Vaart hun eerste kindje en treden onder anderen Katja Schuurman, Pippa Middleton en Patricia Paay in het huwelijksbootje.



Op muziekgebied moeten Lil' Kleine, Broederliefde en Kensington waarmaken dat hun populariteit in 2016 geen toeval was en kunnen de zussen van O'G3NE op het Songfestival laten zien dat ze beter dan Douwe Bob én Trijntje zijn.

Net als de voorafgaande jaren staat ook 2017 bol van de blockbusters, inclusief een nieuwe Star Wars mét de recentelijk overleden actrice Carrie Fisher. De gedoodverfde winnaar tijdens de in februari 2017 plaatsvindende Oscaruitreiking is La La Land en fans van Game of Thrones mogen uitkijken naar een nieuw seizoen.



In medialand wordt met argusogen naar de naleving van de vernieuwde Mediawet gekeken en zal duidelijk worden of Matthijs van Nieuwkerk doorgaat met De Wereld Draait Door. De grootste uitdagingen zal 3FM voor zijn rekening moeten nemen. De zender vecht tegen een tanend aantal luisteraars, kampt met een afbrokkelend imago en moet meerdere, vertrokken iconen doen laten vergeten.

