Buitenland in 2017: President Trump, Syrië en de slag om Mosul

Donald Trump in 2017

"In 2017 moet blijken: wat blijft er over van de beloftes van Donald Trump?", zegt Amerika-deskundige Willem Post. "De vraag is of Trump straks openstaat voor zijn adviseurs. Ziet hij in dat hij niet almachtig is en geeft hij ministers en adviseurs de ruimte? Als hij naar anderen luistert, kan het mee gaan vallen in 2017."

Post verwacht dat de Verenigde Staten in het eerste halfjaar onder Trump een economische groeispurt gaan maken. De belastingen gaan omlaag en banen komen centraal te staan. "Trump gaat de infrastructuur aanpakken, die krakkemikkige wegen en bruggen in Amerika. Het is soms net alsof je in Afrika rijdt. Dat levert misschien geen werk op in San Francisco, maar wel in lower class-gebieden zoals Flint, Michigan. En Amerika wordt weer meer een maakindustrie. Chinese producten gaan duurder worden."

De banden met Rusland zullen onder aanvoering van Trump en Rex Tillerson, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, worden aangehaald. Tillerson deed als oliebaron zaken in Rusland en kent Poetin persoonlijk. "Kissinger en Tillerson zijn waarschijnlijk de enige twee Amerikanen die Poetin om 3.00 uur 's nachts uit zijn bed kunnen bellen", zegt Post.

Poetin zal in ieder geval tevreden zijn met de recente ontwikkelingen in het Westen, denkt Post: populisme viert hoogtij en zaait verdeeldheid in Europa en Trump wil de banden aanhalen met Rusland, terwijl hij openlijk twijfelt over de rol van de NAVO.

De aanstellingen van Trump lijken uit te wijzen dat hij van plan is een radicaal andere koers te gaan varen. "Maar Trump is een man die hunkert naar grote successen en die kun je alleen bereiken als je ook luistert naar het volk en adviseurs. Misschien dat hij op sommige gebieden, zoals het klimaat, nog wel gas terug gaat nemen."

Stabiliteit in Syrië?

Gaat het staakt-het-vuren in Syrië in 2017 leiden tot vrede? Dat is de grote vraag. Eind januari wordt in de hoofdstad van Kazachstan gepraat over vrede, zes jaar na de start van de burgeroorlog die aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Rusland heeft Trump uitgenodigd voor die gesprekken.



Bertus Hendriks, Midden-Oostendeskundige bij Clingendael, is "voorzichtig optimistisch" over de wapenstilstand. Of het bestand uiteindelijk tot vrede gaat leiden, is volgens hem nog onzeker: de partijen die bij de besprekingen betrokken zijn, staan op sommige punten lijnrecht tegenover elkaar.

Het belangrijkste twistpunt blijft de toekomst van dictator Bashar al-Assad. Turkije heeft de eis dat Assad aftreedt laten vallen, maar een groot deel van de Syrische rebellen wil nog steeds dat hij vertrekt.

Rusland en Turkije zeggen garant te staan voor het bestand in Syrië, en dat kan volgens Hendriks een positieve invloed hebben op de toekomst van de wapenstilstand. "Rusland kan in Syrië een belangrijk diplomatiek succes boeken, omdat de VS buiten spel staat", zegt Hendriks. "En Rusland wil niet te diep in het Syrische probleem zakken, dus Poetin heeft belang bij een oplossing." Ook Turkije heeft belang bij een staakt-het-vuren: Erdogan wil voorkomen dat Koerdische strijders hun gebied in Noord-Syrië uitbreiden.

Assad heeft nog steeds geen controle over grote delen van Syrië. Deir ez-Zor (Oost-Syrië), Raqqa en Palmyra zijn nog steeds in handen van IS, terwijl rebellen in Idlib (Noordwest-Syrië) de dienst uitmaken, net als in een groot deel van Daraa (Zuid-Syrië). In het noorden van het land regeren de Koerden, tegen de zin van de Turkije in.

Rusland zal druk gaan uitoefenen op het Assad-regime om in 2017 een diplomatieke oplossing te vinden. Een mogelijke oplossing is dat de gematigde oppositie in Syrië een marginale rol krijgt in het bestuur en dat een traject wordt opgesteld voor de machtsoverdracht.

Als er inderdaad meer rust komt in Syrië, is dat volgens Hendriks zoals "de rust op een kerkhof". "Assad heeft met hulp van buitenaf gewonnen op het slagveld, maar daarmee is het Syrische probleem niet opgelost. Het land is vernield."

De slag om Mosul duurt voort

Daarnaast zal ook de strijd tegen IS in Irak, die zich concentreert rond de stad Mosul, volgend jaar doorgaan. Hendriks verwacht dat de stad uiteindelijk door Iraakse troepen zal worden ingenomen. "Maar IS zal z’n huid duur verkopen, want de val van Mosul zou een groot verlies zijn."

In het centrum van de stad wordt de strijd steeds moeilijker. "Het was een prachtige stad, maar door de nauwe steegjes wel erg geschikt voor een guerrilla-oorlog", zegt Hendriks. "Ik vrees voor de inwoners van de stad. Het gevaar is dat het zo’n kwestie wordt van: 'operatie geslaagd, bevolking dood.'"

Als Mosul valt, verliest IS een van zijn laatste bolwerken in Irak. Hendriks: "Ik heb altijd gezegd: er is geen toekomst voor IS. Maar het kan nog een bloedige weg worden, en in het Westen kunnen we nog veel ellende verwachten. IS wordt straks een soort al-Qaeda: geen existentiële bedreiging voor regimes, maar wel in staat om overal aanslagen te plegen."

Chaos in Jemen en Libië houdt aan

Volgens Hendriks zullen we in Jemen "meer van hetzelfde" zien in 2017. Dat betekent dat de 'proxy war' zal worden voortgezet. "Saudi-Arabië ziet overal de hand van Iran, en zal de Houthi’s blijven bestrijden." Dat betekent dat ook in 2017 burgerslachtoffers zullen vallen en dat de burgers in Jemen zullen kampen met honger en ellende.

En in Libië, voedingsbodem voor terrorisme en een belangrijke schakel in de vluchtelingenproblematiek, zal het volgens Hendriks niet veel beter gaan komend jaar. Het land heeft drie regeringen die geen van allen kunnen rekenen op de steun van een aanzienlijk deel van de bevolking.

Premier Fayez al-Sarraj leidt een door de VN gesteunde regering in Tripoli, maar is volgens Hendriks "de baas over niets". Khalifa Ghwell leidt een concurrerende regering in Tripoli. Commandant en krijgsheer Khalifa Haftar, die zichzelf ziet als de nieuwe Kaddafi, is de leider in het oosten van Libië en wordt gesteund door Egypte en Abu Dhabi.

Vooralsnog lijkt een oplossing voor de verdeeldheid ver weg en worden de problemen in het land niet aangepakt.

Het populisme is populair in Europa

In Frankrijk wordt in 2017 duidelijk wie de nieuwe president wordt. Populist Marine Le Pen neemt het op tegen François Fillon, kandidaat namens de Republikeinen. Ook voormalig minister van Economische Zaken Emmanuel Macron maakt kans; hij doet als onafhankelijke kandidaat mee aan de verkiezingen. Aan de linkerzijde geldt Manuel Valls als de meest kansrijke kandidaat.

In Duitsland zal Angela Merkel proberen herkozen te worden. Het zou haar vierde termijn als bondskanselier worden. Ook in Duitsland staan de populisten hoog in de peilingen: Alternative für Deutschland (AfD) zou hoge ogen gooien bij de verkiezingen in september.

