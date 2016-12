Binnenland in 2017: Proces Wilders, vogelgriep en werk aan spoor

De zaak Wilders

Een van de meest in het oog springende rechtszaken in 2017 wordt het hoger beroep in de zaak tegen Geert Wilders. De PVV-leider werd begin december schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie voor zijn uitspraken op 19 maart 2014.

In een toespraak na een verkiezingsoverwinning vroeg hij de zaal onder andere of zij "minder Marokkanen" in Nederland wilden hebben. Toen het publiek daarop "minder, minder" scandeerde, reageerde Wilders met de woorden: "dan gaan we dat regelen".

De rechter achtte Wilders schuldig, maar ging niet mee in de strafeis van 5.000 euro boete van het Openbaar Ministerie. In het aankomende proces is vooral interessant hoe Wilders zich zal gedragen tegenover het gerechtshof en de advocaten-generaal. Tijdens zijn rechtszaak noemde hij de aanklagers "handlangers van het kabinet", sprak hij van een "nep-rechtbank" en na de uitspraak bestempelde hij de rechters als PVV-hatend. De rechter noemde de opstelling van Wilders in de rechtszaak "een politicus onwaardig". De vraag is of Wilders weer dezelfde houding aanneemt.

De aankomende verkiezingen spelen ook een rol. Wilders genereerde door de rechtszaak veel aandacht en steeg in de peilingen. Het hoger beroep staat nog niet gepland, maar de verwachting is dat dit na de verkiezingen van 15 maart zal zijn.

Mitch Henriquez

Een tweede belangrijke rechtszaak is de vervolging van twee agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez in Den Haag. De 42-jarige Arubaan Henriquez werd in 2015 gearresteerd bij een muziekfestival, omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Hij verzette zich, waarna de politie geweld tegen hem gebruikte, zoals de omstreden nekklem. Henriquez overleed de volgende dag in het ziekenhuis, hoogstwaarschijnlijk door zuurstofgebrek.

De belangrijkste vraag voor het OM is of de manier waarop Henriquez werd aangehouden, voldeed aan de eisen waaraan de politie moet voldoen. De voorlopige conclusie is dat de twee politieagenten die vervolgd worden, zich hier niet aan hebben gehouden.

Na de dood van Henriquez laaide het debat over geweldshandelingen door agenten op, nadat in de Verenigde Staten gelijksoortige zaken in het nieuws waren gekomen. De nabestaanden van de omgekomen Arubaan zullen met minder dan een veroordeling geen genoegen nemen.

Politiegeweld

Gerrit van de Kamp, woordvoerder van de politievakbond ACP, wil niet vooruitlopen op de zaak Henriquez. Volgens hem hebben rechtszaken tegen agenten in het algemeen invloed op het handelen van de politie. "Het kan zorgen voor twijfel bij optreden door de politie", aldus Van de Kamp. "We zitten op een gevaarlijk hellend vlak als de politie twijfelt over hoe te handelen in een noodsituatie."

De ACP is dan ook positief over het nieuwe wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaren dat minister Ard van der Steur (Justitie) op 23 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin staat dat geweldstoepassing van politiemensen moet worden getoetst aan de geweldsinstructie. Alleen in bijzondere gevallen wordt het strafrecht ingeroepen.

Willem Holleeder

In de rechtszaak tegen Willem Holleeder zal in 2017 naar verwachting eindelijk aan de inhoudelijke behandeling worden begonnen. Holleeder zit al twee jaar in voorarrest op verdenking van betrokkenheid en opdracht geven tot liquidaties. Holleeder werd gedwongen een nieuwe advocaat in de arm te nemen en zijn zussen Astrid en Sonja Holleeder werden door justitie verhoord, wat het proces ophield.

Volkert van der Graaf

Volkert van der Graaf gaat mogelijk weer de cel in. Het Openbaar Ministerie wil dat de man die werd veroordeeld voor de moord op Pim Fortuyn weer voor een jaar de gevangenis ingaat, omdat hij een van de voorwaarden van zijn vrijlating zou hebben geschonden. Volgens zijn advocaat Willem Jebbink zou Van der Graaf zich niet constructief hebben opgesteld in gesprekken met de reclassering.

Nicole van den Hurk

De coldcasezaak rond de dood van Nicole van den Hurk komt volgend jaar in hoger beroep opnieuw voor de rechter. Zal de dood van de toen 15-jarige Van den Hurk in 1995 ooit worden opgelost? De rechtbank sprak de verdachte Jos de G. vrij van doodslag wegens onvoldoende bewijs. Wel werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachting van Van den Hurk.

Treinreizen

In 2017 kunnen treinreizigers rekenen op meer overlast door werkzaamheden aan het spoor, zo blijk uit het vervoerplan 2017. Er is onder andere onderhoud gepland in de Randstad.

Er staan voor volgend jaar ongeveer 270 grote werkzaamheden gepland, veertig meer dan dit jaar. De werkzaamheden gaan ook langer duren. Volgens de NS kan het voorkomen dat reizigers op sommige trajecten het advies krijgen een ander vervoermiddel te kiezen.

Een woordvoerder van spoorbeheerder Prorail zegt dat in de voorgaande jaren de focus van werkzaamheden lag op nieuwbouw en volgend jaar meer op groot onderhoud. "Het aantal grote buitendienststellingen is wel gelijk aan voorgaande jaren. Maar omdat er gewerkt wordt op trajecten waar meer reizigers gebruikmaken van de trein, neemt het aantal reizigers dat hinder ondervindt toe", aldus Prorail.

Belangrijke projecten zijn de grootschalige verbouwing van de stations Groningen, Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen. "Daarnaast werken we aan een aantal nieuwe haltes en de aanpassing van bestaande stations, waaronder Schiphol Airport en Assen."

Vogelgriep

Nederland krijgt in 2017 te maken met de nasleep van de vogelgriep. Er is nog niks te zeggen over het einde van de epidemie van de zeer besmettelijke variant H5N8 en de schade loopt al in de miljoenen. "De essentie is dat er weinig tegen te doen is", aldus Roy Slaterus, woordvoerder van Sovon Vogelonderzoek Nederland, een organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van vogels bijhoudt.

Het vogelgriepvirus verspreidt zich via trekvogels (vooral grondeleenden) die in de winter naar Nederland trekken en in contact met watervogels of via besmette uitwerpselen. Een strengere vorst in de landen ten oosten van Nederland kan zorgen voor een nieuwe groep vogels die deze kant opkomt.

"Maar dat betekent niet dat zij allemaal het virus bij zich dragen", aldus Slaterus. "De griep verspreidt zich vaak in een golf over vogels. Het kan zijn dat we de piek nu gehad hebben, maar het is lastig om te voorspellen. Het kan zo zijn dat er in het voorjaar weer nieuwe gevallen opduiken. Het is ongrijpbaar en daarom ben ik voorzichtig."

Pluimveehouders

De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP) hoopt dat de epidemie zo goed als over is. "Dan is de schade nog relatief te overzien", zegt voorzitter van de vakbond Hennie de Haan, zonder te onderschatten hoe groot de schade is voor de getroffenen. Volgens de Haan loopt de directe schade in de miljoenen, maar moet de indirecte schade nog blijken.

Omdat het virus wordt verspreid door wilde vogels is het lastig om de vogelgriep te bestrijden. Daarnaast verandert het virus van nature. "Zo gaan er dit jaar meer wilde vogels dood dan tijdens de uitbraak in 2014", legt Slaterus uit. "Je zou kunnen zeggen dat deze variant dodelijker is."

Vaccinatie

Volgens de Universiteit van Wageningen is vaccinatie niet direct een antwoord op het probleem. Zo wordt in Azië sinds 2004 gevaccineerd en heeft dat er uiteindelijk toe geleid dat vogelgriep er endemisch is geworden. Dat betekent dat het aantal besmettingen relatief constant is. "Daarbij komt dat het virus steeds verandert waardoor ook vaccins steeds moeten worden aangepast voor optimaal resultaat", aldus een woordvoerder. "Daarnaast is de huidige aanpak van vroege diagnostiek en vervolgens wegnemen van de infectiebron succesvol."

Het ministerie van Economische Zaken dringt erop aan dat pluimveehouderijen zich houden aan strenge hygiëneregels om verdere verspreiding te voorkomen. Omliggende bedrijven van besmette bedrijven worden uit voorzorg geruimd en er gelden vervoersverboden. Tot nu toe zijn er ruim zevenhonderdduizend kippen en eenden geruimd.



Jaaroverzichten 2016 | Vooruitblikken 2017