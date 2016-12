Politiek in 2017: Het wordt een zinderend verkiezingsjaar

Het belooft in alles een zinderend spannende verkiezing te worden die van grote invloed kan zijn op het landsbestuur voor de komende jaren. Kiest Nederland voor een linksere koers of schuift de koers op naar rechts?

Wat al vast staat is dat de PVV met Geert Wilders een belangrijke rol zal gaan spelen, ook al lijkt de kans dat hij premier wordt uitgesloten.

Vrijwel alle partijen sluiten de PVV namelijk uit voor regeringssamenwerking. Zelfs de VVD, die eerder die deur nog op een kier hield, lijkt die nu te hebben gesloten.

Grootste partij

Zo is het niet ondenkbaar dat Wilders straks de PVV de grootste partij maakt, maar dat hij toch in de oppositie blijft. Je wordt in ons stelsel immers pas premier als vertegenwoordiger van de grootste regeringscoalitie en die coalitie moet een meerderheid hebben in de Tweede Kamer.

Dit gebeurde eerder in 1977. Toen won de PvdA met Joop den Uyl de verkiezingen, maar kon de partij geen regeerakkoord sluiten met het CDA. Het gevolg was dat het CDA met Dries van Agt een coalitie sloot met de VVD.

Wilders zal er, geïnspireerd door Donald Trump, een felle campagne van maken. Hij schroomt er niet voor om het persoonlijk te maken, blijkens de recente tweet van Angela Merkel met bloed aan de handen (verwijzend naar de aanslag op de kerstmartk in Berlijn). De PVV-leider heeft gemerkt dat een harde campagne - in combinatie met de boodschap het land weer trots en autonoom te maken - werkt.

Complexe situatie

Helaas voor de middenpartijen is de situatie nu een stuk complexer dan in 1977. Er zijn veel meer partijen - volgens de Kiesraad zijn er 81 inschrijvingen - en de kiezer voelt zich allerminst verbonden aan één partij.

Dat maakt de uitslag onvoorspelbaarder dan ooit. Op links is de PvdA ingestort na vier jaar regeren met de VVD. De SP weet hiervan met Emile Roemer echter nauwelijks te profiteren en GroenLinks ziet het zetelniveau in de peilingen als enorme winst ten opzichte van het verlies van 2012.

De drie linkse partijen zijn met gezamenlijk krap veertig zetels zwakker dan ooit. Daar komt bij dat niemand een goede inschatting kan maken wat de potentie is van PvdA-afsplitsingspartij Denk en Denk-afsplitsingspartij Artikel 1 met Sylvana Simons.

Hardere rechtse koers

Tegenover de zwakte van links staat de kracht van rechts. De vluchtelingencrisis en de vele terreuraanslagen in Europa van de laatste tijd hebben de roep om een hardere rechtse koers versterkt.

Uiteraard profiteert de PVV hiervan, maar de VVD blijft ook in het kielzog en Rutte maakt dan ook nog kans op een derde termijn. Veel zal afhangen van de komende maanden. Volgen er meer aanslagen, dan zal de PVV vrijwel zeker de grootste partij worden.

Een groot probleem op rechts is wel de enorme versplintering. Zo zijn er partijen als VNL, Forum voor Democratie en GeenPeil die allemaal min of meer uit dezelfde electorale vijver vissen.

Verder blijkt uit alle peilingen dat 50Plus met Henk Krol grote kans maakt om meer dan tien zetels te halen. Het laat zien dat veel kiezers niet alleen vinden dat de terreurdreiging niet adequaat genoeg wordt aangepakt, maar ook de ouderenbelangen niet goed behartigd worden.

Verkiezingsdag

Spannend zal het blijven tot de verkiezingsdag. En daarbij kan voor alle partijen alles nog ten positieve, maar ook ten negatieve keren.

In 2012 wist Diederik Samsom in drie weken tijd het tij voor de PvdA te keren en op te klimmen van vijftien zetels in de peilingen naar 38 zetels bij de verkiezingen. Beslissend daarbij was het beheerste optreden van Samsom tijdens de lijsttrekkersdebatten en het weifelende optreden van SP-leider Emile Roemer.

Daar speelde ook mee dat veel kiezers uiteindelijk besloten strategisch op VVD of PvdA te stemmen om te voorkomen dat de andere partij de grootste zou worden. Zo'n scenario is ook in maart denkbaar.

Complexe formatieperiode

Wat de uitslag ook wordt, na de verkiezingen zal een zeer complexe formatieperiode volgen die mogelijk nog spannender is dan de verkiezingen zelf. Veel partijen zullen nodig zijn om een nieuw kabinet te vormen, want de partijen willen ook in de Eerste Kamer een meerderheid.

Meer dan ooit zal het voor de middenpartijen moeilijk zijn de flankpartijen als PVV en SP buiten de coalitie te houden.

Bovendien kreeg de PvdA - en met name partijleider Diederik Samsom - afgelopen jaren de kritiek de idealen te hebben weggeven bij de formatie. De huidige partijleider Lodewijk Asscher zal zich hoe dan ook sterk moeten maken voor die idealen, maar ook de VVD zal niet zomaar richting de PvdA bewegen.

Op veel terreinen, zoals arbeidsmarkt en asielbeleid, zijn de verschillen eigenlijk te groot om geloofwaardig samen te kunnen werken. Afgelopen jaren kon dat makkelijker omdat het land in crisis was en partijidealen van ondergeschikt belang waren.

Met alleen verkiezingen zijn de partijen er in elk geval nog lang niet. Voor het land is het te hopen dat dit uiteindelijk wel een daadkrachtig kabinet oplevert en geen kabinet dat na een paar maanden alweer ruziënd uiteen valt.

