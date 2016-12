Sport in 2017: EK vrouwenvoetbal, honderdste Giro en Verstappen

Met voor het eerst een EK vrouwenvoetbal in Nederland, het eerste volledige jaar van Max Verstappen bij Red Bull Racing, de honderdste Ronde van Italië met Nederlandse kanshebbers en veel WK's in olympische sporten is er ook in 2017 veel kans op Oranje-goud.

Max Verstappens eerste kans op een wereldtitel?

De woorden "Max Verstappen" en "historisch" hebben de afgelopen twee jaar al heel vaak in één zin gestaan. Verstappen schreef in 2015 historie als de jongste coureur ooit in de Formule 1; Verstappen won in 2016 in Spanje als eerste Nederlander en jongste coureur ooit een Grand Prix; en Verstappen zorgde in november 2016 in Brazilië voor een van de meest historische races in de recente geschiedenis van de sport.

De 19-jarige Limburger is daarom door vrijwel de hele Formule 1-wereld getipt als toekomstig wereldkampioen en in 2017, zijn eerste volledige jaar bij Red Bull Racing, krijgt hij mogelijk zijn eerste kans om die belofte in lossen.

De afgelopen drie jaar in de Formule 1 stonden in het teken van de dominantie van Mercedes. Lewis Hamilton en de inmiddels gestopte wereldkampioen Nico Rosberg wonnen sinds 2014 51 van de 59 races in de koningsklasse van de autosport. Voor Red Bull (vijf overwinningen) en Ferrari (drie zeges) bleven alleen de kruimels over.

In 2017 zullen er echter voor het eerst in vier jaar grote regelveranderingen worden doorgevoerd. Door onder meer bredere banden en bredere achter- en voorvleugels is de verwachting dat de auto's vijf seconden per ronde sneller zullen worden.

Verstappen mag daardoor hopen dat Red Bull, in 2016 the best of the rest, hem in zijn derde seizoen in de Formule 1 een auto geeft waarmee hij ook de Mercedes-coureurs echt schrik kan gaan aanjagen.

Naast Red Bull hebben ook de fabrieksteams van Ferrari, McLaren-Honda en Renault hun vizier gericht op Mercedes, maar het team van Verstappen lijkt de grootste uitdager. "Ik ben voor 2017 het meest bang voor Red Bull", aldus McLaren-teambaas Eric Boullier. "Zij weten als geen ander hoe ze een auto moeten ontwikkelen."

Vrij baan voor EK vrouwenvoetbal

Het is een oneven jaar in 2017 en dus is er komende zomer geen EK of WK voetbal bij de mannen. Dat geeft tussen 16 juli en 6 augustus vrij baan voor het EK vrouwenvoetbal, dat voor het eerst in Nederland wordt gehouden.

De Oranjevrouwen - die het in de poulefase zullen opnemen tegen Noorwegen, Denemarken en België - hopen in eigen land op een prestatie als in 2009, toen de ploeg onder leiding van bondscoach Vera Pauw als debutant verrassend de halve finales haalde, om daarin te stranden tegen Engeland.

Voor het Nederlands elftal bij de mannen staat 2017 in het teken van kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland. De ploeg van Danny Blind, die na vier wedstrijden tweede staat in poule A, zal tussen maart en oktober zijn laatste zes groepsduels spelen, waarna in november mogelijk nog een play-off wacht.

De Champions League zal het na de winterstop moeten doen zonder Nederlandse clubs. Ajax en AZ spelen in februari wel in de zestiende finales van de Europa League. Feyenoord en PSV kunnen zich richten op de titelstrijd in de Eredivisie.

Schippers en Bolt in de schijnwerpers bij WK atletiek

Het mag dan een na-olympisch jaar zijn voor de zomersporten, voor veel Nederlandse Rio-gangers staan er in 2017 al weer wereldkampioenschappen op het programma.

Het meest in het oog springen de WK atletiek, die tussen 4 en 13 augustus in het olympisch stadion van Londen worden gehouden. Dafne Schippers moest bij de Spelen genoegen nemen met zilver op de 200 meter, maar in de Engelse hoofdstad geldt ze als titelverdedigster op die afstand. De Utrechtse won in 2015 bij de WK in Peking ook nog zilver op de 100 meter.

Voor de rest van de wereld zal de WK in Londen vooral in het teken staan van de laatste Usain Bolt-show. De 30-jarige Jamaicaan, negenvoudig olympisch kampioen en elfvoudig wereldkampioen, wil zijn legendarische atletiekcarrière afsluiten met de enige medaillekleur die hij kent: goud.

Een maand eerder willen de Nederlandse zwemmers bij de WK langebaan in Boedapast revanche nemen voor de mislukte Spelen. In Rio de Janeiro won de Oranje-ploeg geen enkele medaille in het zwembad, maar toppers als Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk hebben besloten nog zeker een jaar door te gaan met zwemmen en met Jesse Puts heeft een nieuwe potentiële ster zich aangediend.

Andere grote toernooien waarbij olympische medaillewinnaars in actie zullen komen zijn de WK baanwielrennen in Hongkong (april), de WK BMX in het Amerikaanse Rock Hill (juli), de WK beachvolleybal in Wenen (juli/augustus), de WK judo in Boedapest (augustus/september), de WK roeien in het Amerikaanse Sarasota (september/oktober) en de WK turnen in Montreal (oktober). In augustus organiseert Nederland bovendien het EK hockey voor mannen en vrouwen.

Wat kan Dumoulin als klassementsrenner?

Tom Dumoulin won in 2015 al een keer bijna de Vuelta a España en in 2016 droeg hij in de Giro d'Italia zes dagen de roze leiderstrui, maar de 26-jarige Limburger richtte zich nog nooit volledig op een klassement in een grote ronde.

In 2017 zal daar verandering in komen, al is het nog niet zeker of Dumoulin zijn pijlen zal richten op de Giro, Tour de France of Vuelta.

De Ronde van Italië belooft in mei hoe dan ook een heroïsche strijd te worden. Vanwege de honderdste editie van de Giro doet de drieweekse koers heel Italië aan en zijn er veel legendarische cols opgenomen in de negen bergritten. Steven Kruijswijk is net als Dumoulin enthousiast over het parcours en de kopman van Lotto-Jumbo gaat na zijn bijna-zege in 2016 vol voor de winst in zijn favoriete ronde, terwijl ook Bauke Mollema droomt van de roze trui.

De Tour de France begint op 1 juli met een tijdrit in het Duitse Düsseldorf, maar de 104e Ronde van Frankrijk lijkt met maar 36 tijdritkilometers en zes aankomsten bergop vooral geschikt voor de klimmers.

Chris Froome zal met hulp van Wout Poels voor zijn derde Tourzege op rij en zijn vierde in totaal gaan. Mollema, in 2016 de beste Nederlander in Frankrijk op de elfde plaats, zal in 2017 door de komst van Alberto Contador naar zijn ploeg Trek een stapje terug moeten doen, terwijl Robert Gesink zich na zijn succes in de Ronde van Spanje ook in de Tour volledig op ritzeges zal richten.

Pre-olympisch jaar voor de schaatsers

Het Zuid-Koreaanse Pyeongchang is in februari 2018 gastheer van de 23e Olympische Winterspelen en dus staat 2017 voor de wintersporters volledig in het teken van de voorbereiding op dat evenement.

De langebaanschaatsers gaan in februari alvast sfeer proeven in de olympische hal in Gangneung bij de WK afstanden. Het vierdaagse toernooi geeft mogelijk al een goede indicatie of Nederland in 2018 in de buurt kan komen van het recordaantal medailles van de Spelen van 2014 in Sochi (23).

Een kleine maand later kan Sven Kramer in Hamar in Noorwegen voor de negende keer wereldkampioen allround worden. Het is niet uitgesloten dat het de laatste keer is dat de 30-jarige Fries start op een allroundtoernooi, want hij heeft aangekondigd dat hij na de Spelen van 2018 wil stoppen en dat hij zich in het olympische seizoen volledig wil richten op losse afstanden.

De kopman van het Nederlandse shorttrack, Sjinkie Knegt, hoeft minder ver te reizen voor zijn hoogtepunt van het jaar. De 'Schicht uit Bantega' hoopt zich in maart in Ahoy Rotterdam voor de tweede keer tot wereldkampioen te laten kronen, als voorbereiding op zijn ultieme doel: zorgen voor het eerste Nederlandse shorttrackgoud op de Winterspelen.

