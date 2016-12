Entertainment in 2017: Uitdagingen voor Kanye West en radiozender 3FM

Wie zingt voor Trump?

Normaalgesproken markeren de Oscars het begin van een nieuw Entertainmentjaar. Maar in 2017 wordt alles anders betreft de awardceremomie. De reden daarvoor is Donald Trump.

De zeventigjarige ondernemer werd door de Amerikaanse kiezers tot president verkozen en zal dit op 20 januari, ruim een maand voor de Oscars, officieel beklinken. Naast alle formaliteiten krijgt zijn inhuldiging ook een feestelijk tintje. De grote vraag is dan ook: welke artiesten zullen zijn inauguratie muzikaal omlijsten?

Daags na de verkiezingen werd al gespeculeerd welke artiesten voor de Republikein zouden willen zingen; Elton John, Garth Brooks, Céline Dion, Andrea Bocelli en Kanye West. Deze namen hebben echter al bekendgemaakt niet beschikbaar te zijn. Andere artiesten die genoemd werden zijn: Bruno Mars, Kid Rock en Billy Ray Cyrus.

Wie heeft bevestigd aanwezig te zijn is de 16-jarige Jackie Evancho. De zangeres en voormalig America's Got Talent-deelnemer bereikte in 2011 een top tien van best gemanierde personen. 2017 zal uitwijzen of Evancho gewoon te beleefd was om Trumps aanbod af te slaan of dat ze zijn opvattingen deelt.

Veel sterren die Hillary Clinton openlijk steunden tijdens haar campagne, hebben moeten erkennen dat hun invloed op jonge kiezers maar zeer beperkt is. In 2017 zullen ze zichzelf af moeten vragen waarom ze hun fans slechts op bepaalde vlakken weten te raken.

Jackie Evancho

Kanye West

Wie had gedacht dat Trump ooit een bruggetje zou slaan naar rapper Kanye West? Tijdens een optreden in het najaar van 2016 gaf de rapper en deeltijdontwerper aan dat hij op Trump zou hebben gestemd, al had West lang daarvoor al bepaald helemaal niet te zullen stemmen. Enkele maanden later gingen West en Trump in diens Trump Tower in New York vriendschappelijk met elkaar op de foto.

West, die kort voor de ontmoeting met Trump, ontslagen werd uit een ziekenhuis waar hij voor een zenuwinzinking werd behandeld, liet later weten dat hij met de toekomstige president over 'multiculturele onderwerpen' wilde praten. Of die verklaring volstaat om zijn reputatie te redden valt te betwijfelen.

Naast zijn muziek- en mode-imperium moet West in 2017 ook het huwelijk met Kim Kardashian managen. Zijn vrouw zal in 2017 nog steeds moeten bijkomen van de overval die in oktober 2016 op haar werd gepleegd. Daarnaast vragen hun twee kinderen ook om de nodige aandacht. Genoeg te doen dus.

Het is trouwens niet uit te sluiten dat 2017 voor de hele Kardashianfamilie roerig gaat worden. Rob Kardashian werd recentelijk door zijn eigen verloofde beroofd van zijn baby en inboedel, en Khloé Kardashian moet verhinderen dat ze zich niet weer laat meeslepen door haar ex-man, drugsrecidivist Lamar Odom.

Nederlandse sterren

Maar laten we ons niet nu al voor het Kardashiankarretje spannen en naar onze eigen sterren kijken. Bijvoorbeeld naar André Hazes (die vanaf 2017 echt niet meer André Hazes junior genoemd mag worden). De 22-jarige Amsterdammer gaat 2017 in als kersverse vader, maar zal zich tegelijkertijd staande moeten houden als presentator en zanger.

Ook zullen in 2017 veel ogen gericht zijn op Dave Roelvink. Nu de rechtszaak rondom het seksfilmpje is afgerond (hij werd schuldig bevonden aan heling, maar ging vrijuit met betrekking tot het maken en verspreiden van de video), wil de dj het in het nieuwe jaar rustiger aan gaan doen.

Katja Schuurman en Patricia Paay gaan in 2017 sowieso voor een vrolijke noot zorgen. De vrouwen zijn namelijk van plan om (net zoals de Britse Pippa Middleton) in het huwelijk te treden. Niet met elkaar, dat moge duidelijk zijn. Daarnaast verwachten Rafael van der Vaart en Estavana Polman volgend jaar hun eerste kindje.

Alien vs. Star Wars

De lijst aan films die in 2017 uitkomen lijkt nu al oneindig. Om enkele titels te noemen: Trainspotting 2, Justice League, Guardians of the Galaxy 2, Transformers 5, Kong: Skull Island, Alien: Covenant, Pirates of the Caribbean: Dead men tell no Tales, Ghost in the Shell, Star Wars 8 (gelukkig nog met de recentelijk overleden Carrie Fisher als Princess Leia).

We durven best te beweren dat tachtig procent van bovengenoemde films een succes zal worden. Waarom? Omdat ook 2016 bol stond van de blockbusters en eigenlijk alleen de wereldwijde kaartverkoop van De GVR, Ghostbusters en Ben Hur tegenviel. De winnaar van de Oscar voor Beste Film 2017 staat, volgens kijkers en recensenten, ondertussen ook al zo goed als vast: La La Land.

Terugkeer Gordon

Gordon nam in 2016 officieel afscheid als zanger, maar sloot niet uit dat hij ooit terugkeert. Dat dit in 2017 gaat gebeuren is aannemelijk. De ex-Topper heeft komend jaar heus wel genoeg televisieklussen, maar zijn ambitie/geldingsdrang is zoals we weten grenzeloos.

Wel is het uitgesloten dat we Gordon in mei in Kiev zullen aantreffen. Daar moeten de zussen van O'G3NE er namelijk voor zorgen dat Nederland wederom een finaleplek krijgt tijdens het Eurovisie Songfestival.

Concerten en albums

Kensington stond in 2016 een paar keer in een uitverkochte Ziggo Dome en gaat dat in 2017 gewoon weer meerdere malen doen. Maar wanneer zijn de monsterzalen in het buitenland nou eens aan de beurt? Misschien geeft 2017 uitsluitsel.

Met uitzondering van Kensington kon in 2016 niemand tippen aan het succes van Broederliefde, Ronnie Flex en Lil' Kleine. Hun populariteit zal in 2017 waarschijnlijk op zijn minst consolideren, het aantal biertjes dat tijdens optredens wordt gegooid helaas ook.

Misschien wordt in 2017 duidelijk of J. Cole en Kendrick Lamar de geruchtenkeuken sluiten en eindelijk een gezamenlijk album uitbrengen.

Maar al het bovengenoemde is natuurlijk triviaal als we ons afvragen wie al die artiesten moet gaan opvolgen die in 2016 uit ons midden wegvielen: Prince, Bowie, Leonard Cohen, George Michael, Pfife Dawg, Paul Kantner en Glenn Frey. Kanshebbers zijn in elk geval Adele, Beyoncé, Kendrick Lamar, Nick Cave, Radiohead en Noel Gallagher.

3FM en de NPO

Tanende luistercijfers, kritiek op de koers en het vertrek van iconische dj’s; het zat 3FM niet mee in 2016. Komend jaar moet Domien Verschuuren zijn vertrokken collega Giel Beelen in de vergetelheid duwen, zendermanager Basyl de Groot de zender een nieuwe smoel geven en de luisteraar vooral niet vertrekken.

En alsof dat nog niet genoeg uitdagingen zijn, krijgt 3FM (en andere publieke radio- en televisiezenders) in 2017 'eindelijk' te maken met de gevolgen van de nieuwe Mediawet. In oktober stemde na de Tweede namelijk ook de Eerste Kamer voor de omstreden wet, die verlangt dat televisie- en radioprogramma's voortaan gericht moeten zijn op informatie, cultuur en educatie. De Nederlandse Publieke Omroep krijgt een grotere vinger in de pap en externe producenten krijgen toegang tot het omroepbestel.

Dat is redelijk goed nieuws voor Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de stichting NPO. Die heeft zichzelf trouwens voor 2017 wederom ten taak gesteld meer diversiteit in de Omroep te pompen.

Van tafel?

Minstens zo spannend als de queeste van de NPO, zal de zoektocht naar de antwoorden op de volgende vragen zijn: gaat Matthijs van Nieuwkerk na het vertrek van hoofdredacteur Dieuwke Wynia door met De Wereld Draait Door? Hoe ziet Albert Verlinde zijn toekomst bij RTL?

Maar ook hoeveel albums van Prince, Bowie en Leonard Cohen zullen er postuum verschijnen? Waar gaat voormalig Rijksmuseum-directeur Wim Pijbes aan de slag? Wordt Anna Nooshin in 2017 al miljonair? En wiens leven zal Martine Hafkamp in het nieuwe seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden gaan vergallen? We zullen het zien.

Jaaroverzichten 2016 | Vooruitblikken 2017