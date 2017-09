Grote vrijwilligersmarkt georganiseerd in Vlissingen

De organisatoren – Vrijwilligerspunt Vlissingen, de HZ en Vrijwilligerssteunpunt Samen Vrijwillig van Stichting Welzijn Middelburg – spreken van een grote Walcherse vrijwilligersmarkt. De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk.

Wie geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk kan bij de stands informatie opvragen over de organisaties die vrijwilligers kunnen gebruiken. Er zijn ook vrijwilligers die vertellen over hun persoonlijke ervaringen.

"We horen vaak dat mensen niet wisten dat er zoveel keuze is in vrijwilligerswerk" aldus Marieke Besuijen van Vrijwilligerspunt Vlissingen. "De vrijwilligersmarkt laat zien wat er allemaal mogelijk is en je krijgt gelijk de juiste informatie."

Wensen

Het aanbod aan vrijwilligersorganisaties is divers op de markt. Zo zijn onder meer organisaties op het gebied van educatie, kunst en cultuur, natuur en zorg en welzijn vertegenwoordigd.

Rianne Hacking van Samen Vrijwillig: "We gaan graag met mensen in gesprek over hun wensen op het gebied van vrijwilligerswerk. We kunnen direct doorverwijzen naar passende organisaties. Belangijker nog vinden we het om te laten zien dat vrijwilligerswerk leuk en leerzaam is en een mooie manier om mensen te ontmoeten en helpen."