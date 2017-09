Veere krijgt een groene innovatieprijs

Het is een geldbedrag van 10.000 euro dat elk jaar moet worden uitgereikt. De prijs is bedoeld voor de meest innovatieve, groene ondernemer in de gemeente.

Hij of zij moet een duurzame innovatie hebben verricht of iets hebben gedaan dat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Veere. Het gaat dan om ontdekkingen waardoor er bijvoorbeeld minder afval komt, iets duurzamer kan worden geproduceerd of een innovatie die bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid.

Motie

Inwoners kunnen ondernemers nomineren. Een jury bepaalt de winnaar. De prijs is er gekomen na een motie van D66. Het bedrag van 10.000 euro was eerder vastgesteld.

De gemeente wil de prijs introduceren tijdens bijeenkomsten zoals de dag van de duurzaamheid en een ondernemersevenement op dinsdag 10 oktober.