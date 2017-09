Sint Laurens krijgt Tiny Houses

"Er komen om te beginnen vier huisjes voor in ieder geval vijf jaar", laat de gemeente Middelburg weten.

De initiatiefnemers hebben de gemeente Middelburg gevraagd de plaatsing van de Tiny Houses mogelijk te maken. De 'Tiny House Movement' is een opkomende trend in Nederland.

In deze huisjes wonen mensen die een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk op de aarde willen achterlaten. Dat doen ze door duurzame technieken te gebruiken en zoveel mogelijk in harmonie te leven met de natuur en omgeving. Zo delen de bewoners voorzieningen.

Verplaatst

Dit jaar wordt de vergunning aangevraagd voor de Tiny Houses en de procedure in gang gezet. "Na een evaluatie van de proef kijken we of de Tiny Houses nog eens vijf jaar kunnen blijven staan. Als dit niet het geval is, wordt er gekeken of de huisjes naar een andere plek kunnen worden verplaatst."



De omwonenden in Sint Laurens zijn volgens de gemeente persoonlijk geïnformeerd over de Tiny Houses.