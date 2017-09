Namen onderzoekscommissie Zeeuwse slagkracht bekend

Deze zogenaamde spiegeling van het openbaar bestuur is één van de punten in het coalitieprogramma van het provinciebestuur.

De commissie Balkenende heeft gezegd dat Zeeland zijn bestuurlijke slagkracht moet vergroten. Dat kan door samen te werken en de lobbyisten in Den Haag en Europa met één Zeeuws geluid op pad te sturen. "Samen bereiken we meer resultaat voor Zeeland, samen houden we onze provincie sterk en benutten we kansen", zegt het provinciebestuur.

Verkiezingen

Hoe en op welke gebieden je het beste kunt samenwerken, is één van de onderwerpen die de commissie onderzoekt. Het onderzoek moet voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart klaar zijn.

Naast Janssen nemen ook de Zeeuwse zakenvrouw Scarlett Kwekkeboom-Janse en Gerard Langeraert plaats in de commissie. Langeraert is oud-onderwijsbestuurder.

Gedeputeerde Harry van der Maas zei dinsdag dat hij het belangrijk vindt dat ook in de commissie de combinatie van overheid, ondernemer en onderwijs terugkomt.

Vernieuwing

Het drietal gaat de komende maanden in gesprek met mensen van de gemeenten, provincie en het waterschap.

Eerder zijn er al gesprekken gevoerd over bestuurlijke vernieuwing in het kader van 'Maak het verschil'. "De commissie moet met sterke aanbevelingen komen over hoe we in de toekomst dingen alleen of samen kunnen doen. Dit is het moment om deze slag te maken."