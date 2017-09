Taalhuis Walcheren zoekt nieuwe taalvrijwilligers

Momenteel is er een wachtlijst van mensen met een taalachterstand, over het algemeen anderstaligen. Deze zogenoemde taalvragers wachten op een taalmaatje, die bijvoorbeeld met ze naar de markt gaat en de spullen die ze daar zien benoemt of een formulier met de taalvragers doorneemt en invult.

"Een taalmaatje werkt één op één", legt Jacolien Boogaard van het Taalhuis Walcheren uit. "Het gaat echt om de dagelijkse dingen, zaken die mensen nodig hebben om mee te doen in de maatschappij."

Eisen

Taalmaatjes zijn ongeveer een uurtje per week kwijt. Strenge eisen zijn er niet, alleen dat ze zelf goed Nederlands spreken en 'geïnteresseerd zijn in mensen'.

Boogaard hoopt dat de campagne tijdens de Week van de Alfabetisering, die duurt tot en met zondag 10 september, aanslaat. Medewerkers van het taalhuis delen flyers uit op Walcheren en in ZB/Planbureau Bibliotheek van Zeeland in Middelburg is een wervingscampagne.

Wachtlijst

"We hebben een tekort aan vrijwilligers. Nu moeten mensen net iets te lang wachten voordat ze worden geholpen. Dat willen we liever niet. Laten we hopen dat we die wachtlijst met deze campagne sowieso wegwerken."