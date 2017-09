Vlissingse partijen stellen vragen over belastingproblemen Dok van Perry

Museumschip Mercuur, dat sinds vrijdag in handen is van Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen (SMEV), moet in het dok komen te liggen, maar is vanwege het belastingconflict nog aan de Houtkade te zien.

De drie partijen vinden het vreemd dat de SMEV wel op de hoogte was en de raadsleden niet.

Ze willen weten hoe lang het college van burgemeester en wethouders al op de hoogte is van deze problemen en wanneer voor de tijdelijke oplossing van de Houtkade is gekozen.

Liggeld

De drie partijen vinden bovendien dat de stichting liggeld zou moeten betalen.

Het college is in gesprek met de Belastingdienst over een oplossing. De dienst zou zes ton aan BTW terug willen vorderen als het museumschip in het dok komt te liggen en een publiekstrekker wordt.

Defensie

De Mercuur is vrijdag overgedragen aan de SMEV door Defensie. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekenden voorzitter Niek Peters en commandeur Ludger Brummelaar van de Koninklijke Marine de papieren.