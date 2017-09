Na Parijs en Amsterdam komt Waterlicht naar Middelburg

Het kunstwerk is 's avonds te zien op de Markt in Middelburg. Het plein wordt begin november 'betoverd door een fata morgana van licht', zegt de organisatie van Middelburg 800.

Het kunstwerk is volgens maker Daan Roosegaarde 'een visueel droomlandschap over de kracht en poëzie van water'. Waterlicht bestaat uit golvende lijnen van licht, gemaakt met LED-technologie, software en lenzen.

Het moet duidelijk maken hoe hoog het water kan stijgen als mensen niet ingrijpen. Het kunstwerk is eerder te zien geweest in Parijs en Amsterdam. Het is voor iedereen toegankelijk.

Overstroming

Middelburgse gidsen zullen bij Waterlicht het verhaal vertellen over de overstroming in 1944, toen de geallieerden de dijken bombardeerden bij Westkapelle, Rammekens en Veere. Vrijwel het hele eiland stond daarna onder water.

"Het is een inspiratie voor de toekomst: kunnen we drijvende steden maken, hoeveel energie kunnen we opwekken uit het bewegen van water?" zegt Roosegaarde in een aankondiging.

Burgemeester

"Het laat je beseffen hoe het is om in een stad onder water te staan. Een bijzonder en uniek moment. Het laat je beseffen dat we inmiddels in Zeeland gevrijwaard zijn van angst voor overstromingen", voegt burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Middelburg toe. "Samen hebben we de dreiging weten te overwinnen en kunnen we genieten van al het moois wat het water ons biedt."

Roosegaard is wereldwijd bekend om zijn kunstwerken en ontwerpen die de relatie tussen mens, technologie en ruimte verbeteren.