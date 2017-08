Beste boekverkoper bij boekwinkel 't Spui in Vlissingen

De prijs is uitgereikt door stichting Elspeet in het multifunctionele gebouw het Sieraad in Amsterdam. De Haan kreeg de Albert Hogeveen bokaal voor haar prestatie. Albert Hogeveen was een bekende en geliefde boekhandelaar in Groningen.

'Margreet de Haan is mede-eigenaar van 't Spui en voegt echt wat toe. Ze heeft een speciale ruimte in 't Spui gerealiseerd waar studenten kunnen studeren en waar presentaties worden gegeven. Ook is ze cultureel betrokken in Vlissingen', vertelt Mirjam Renting van stichting Elspeet aan NU.nl.

Dertig jaar

De Haan is verrast door de prijs. 'Ik ben er erg blij mee. Ik vind de boekenbranche geweldig - zo actief, actueel en divers.' De Haan zit al dertig jaar in het boekenvak en heeft sinds twee jaar boekwinkel 't Spui overgenomen met haar zus en zwager. 'Ik ben een echte lezer en ik vind het doorgeven van verhalen heel belangrijk.'

De prijs wordt uitgereikt aan een boekhandelaar die er uit springt door kennis over boeken en het bijdragen aan een actieve boekwinkel, legt Renting uit. 'Eerst kunnen boekhandelaren voorgedragen worden voor de longlist, waar veertig mensen opstaan. Dan is er een stemperiode, waaruit een shortlist verschijnt met vijf boekhandelaren. Bij deze vijf gaat de vakjury langs.'

Genomineerden

Andere genomineerden waren Hubert van Belois van boekhandel Maximus (Rotterdam), Bob Kappen van boekhandel Van der Meer (Noordwijk), Nicole Kleinen van boekhuis De kleine Tovenaar (Roermond) en Evelyn Romp van Boekhandel Westerhof (Zwolle).

Stichting Elspeelt is een organisatie die zich met name inzet voor jonge boekverkopers. Ze organiseert netwerkbijeenkomsten en conferenties.