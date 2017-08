Grand Acting Award Film by the Sea voor Bruno Ganz

Hij neemt de prijs in ontvangst op vrijdag 15 september.

Ganz vertolkte onder anderen de rol van Adolf Hitler in de film Der Untergang waarmee hij doorbrak naar het grote publiek. Tijdens Film by the Sea is Der Untergang dan ook te zien en wordt zijn nieuwste rolprent The Party vertoond. Daarnaast zijn er kaartjes te koop voor In Times of Fading Light en de klassieker Der Himmel über Berlin.

Ganz heeft in zijn carrière meerdere malen gewerkt met de bekende Duitse regisseur Wim Wenders. De Grand Acting Award wordt elk jaar uitgereikt aan filmmakers of acteurs die iets bijzonders hebben betekend.

Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, Jan Decleir, Monic Hendrickx en Claudia Cardinale kwamen eerder naar Vlissingen om hem in ontvangst te nemen.

Ceremonie

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Award Ceremony op de laatste vrijdag van het festival.

Film by the Sea vindt plaats van vrijdag 8 tot en met zondag 17 september. Het is de 19e editie van het evenement.