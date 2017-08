Omstreden voorstelling 'Een nieuwe god' alsnog in première

Dat heeft het Zeeland Nazomerfestival (ZNF) donderdagmorgen bekend gemaakt, na een voorstelling op woensdagavond zonder publiek.

Na het bijwonen van een eerdere repetitie zei schrijver Heleen Verburg zich niet te kunnen vinden in de versie die regisseur Stefan Perceval ervan had gemaakt. Ze vond 'de voorstelling qua inhoud en vorm sterk afwijken' van het door haar geschreven stuk en nam er afstand van.

Betreuren

Verburg had de tekst in opdracht van Theaterproductiehuis Zeelandia, organisator van het ZNF, geschreven. "Zeelandia betreurt dit, maar respecteert de mening van de auteur", zegt het theaterproductiehuis in een reactie. In Een nieuwe god spelen de Zeeuwse acteurs Marlies Hamelynck en Bram Kwekkeboom.

Dialoog

Het toneelstuk is een dialoog tussen de twee personages rond het thema geloof.

Perceval heeft in een verklaring laten dat hij tijdens het repetitieproces 'een menselijke dimensie in de voorstelling' miste. Hij besloot vervolgens een koor van mensen op de vloer te plaatsen, die reageren op de personages. "Zij doen dat met eigen teksten die uit hun persoonlijke leef- en ervaringswereld komen. Zij staan elk met hun eigen verhaal op het podium. De vraag 'waar was god toen?' krijgt in deze context een heel andere, meer menselijk concrete inhoud", zegt hij.

Onbekende

Verburg is geen onbekende van Zeelandia. Zij schreef eerder de toneelstukken De Dikke van Dale' en Coupure, een toneelstuk over de Watersnoodramp.

Ook Perceval werkte eerder voor het Zeeuwse productiehuis, net als de twee acteurs. Sterker, het viertal werkt komend theaterseizoen opnieuw met elkaar voor de reprise van Coupure.