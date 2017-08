Sylvia Kristel Award voor Romy Louise Lauwers

De prijs wordt uitgereikt tijdens Film by the Sea in Vlissingen.

Het is de vierde keer dat de prijs ter nagedachtenis aan de overleden actrice wordt uitgereikt. Hij is bedoeld voor aanstormend talent dat beschikt over 'een uitzonderlijke persoonlijkheid, die schoonheid combineert met allure, denkkracht en lichtvoetigheid en grensoverschrijdend te werk gaat'.

Panda

Romy Louise Lauwers is actrice, danseres en theatermaakster. Zij speelt de rol van Panda in 'Het leven is vurrukkuluk', naar het boek van Remco Campert. De film is nu in de maak. Eerder heeft ze geacteerd in 'My first highway', 'Little black spiders' en de televisieserie 'Chaussée d’Amour'.

Sylvia Hoeks

Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Sylvia Hoeks, Genevieve Gaunt en Nina de la Parra wonnen de eerdere drie edities van de award. Regisseur Frans Weisz van ‘Het leven is vurrukkuluk’ is zaterdag 16 september aanwezig bij de prijsuitreiking in bioscoop Cinecity.

Dan wordt ook de film ‘My first highway’ en de eerste beelden van de film naar Camperts boek vertoond. Film by the Sea vindt jaar plaats van vrijdag 8 tot en met zondag 17 september.