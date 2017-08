Aantal kinderen in bijstandsgezinnen stijgt in Vlissingen

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag publiceert.

De afgelopen jaren is het aantal flink gestegen in Vlissingen. In 2012 groeide nog 7,9 procent van de kinderen uit de stad op in een gezin in de bijstand en dat aantal is in 2013, (9,6 procent), 2014 (10 procent) en 2015 (10,5 procent) fors omhoog gegaan.

De gemeente Rotterdam had in 2016 met 17 procent het hoogste percentage kinderen in een bijstandsfamilie. Zij worden gevolgd door Heerlen (14,5 procent), Groningen (13,8 procent) en Amsterdam (13,5 procent).

Migratieachtergrond

Meer dan twee derde van de kinderen die afgelopen jaar in Nederland in bijstandsgezinnen leefden, heeft een migratieachtergrond. 50 procent van de kinderen in bijstandsgezinnen was in 2016 afkomstig uit een wat het CBS een overig niet-westers land noemt, terwijl dit in 2012 nog 39 procent bedroeg.