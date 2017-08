10.000 volgers voor Middelburgs platform Wij zijn de stad

Het was een mijlpaal die niet ongemerkt voorbij mocht gaan, vond Edwin Mijnsbergen, die de website en pagina in opdracht van de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM) beheert. Inmiddels heeft Wij zijn de stad er alweer honderden likes bijgekregen, maar de actie rondom de 10.000e volger is dit weekend afgerond.

Het leek Mijnsbergen leuk wat prijsjes te verloten vanwege de mijlpaal. Het liep snel uit de klauwen. Uiteindelijk zorgden zo’n 160 ondernemers voor vijftien volle verhuisdozen met cadeautjes.

Enthousiasme

Mijnsbergen liet in woord en beeld zien wat er in elk prijzenpakket zat onder het mom van #wijzijndeactie. "Het enthousiasme van de ondernemers laat zien dat er draagvlak is voor dit soort gein", lacht de Middelburger.

Wij zijn de stad is een initiatief van de VOM. De ondernemers wilden drie jaar geleden een podium creëren waarmee de band tussen de consumenten en lokale winkeliers en horecaondernemers zou worden versterkt. Mijnsbergen, die tal van Facebook-pagina’s beheert, veel ervaring heeft als blogger en het populaire Middelburg Dronk opzette, was daarvoor de aangewezen man.

Schot

Vanaf het begin bleek het een schot in de roos. "Er is blijkbaar behoefte aan positief nieuws uit de omgeving. Niet iedereen heeft altijd zin in het grote, harde wereldnieuws, maar wil ook artikeltjes lezen over een nieuwe winkel in de stad, naar grappige filmpjes kijken en bekende gezichten op een foto zien. Soms doe ik maar wat. Vorige week had ik tijdens een avondje op het terras een filmpje gemaakt over dat ik in een kermisattractie ging. Toen ik ‘s ochtends wakker werd, was het meer dan 5000 keer bekeken."

Leuke klus

Volgens Mijnsbergen kan hij nog jaren met de pagina doorgaan. "Er is altijd iets te schrijven over Middelburg. Ik praat wat met Jan en alleman, plaats het online en krijg er voor betaald. Dit is een ontzettend leuke klus voor een zzp’er."

Hij gaat op naar de 20.000 likes. "Of je dat haalt met een pagina over een stad met 50.000 inwoners weet ik niet, maar het is een mooi streven."