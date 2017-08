Midzomerfeest Mae Uku toe aan 35e editie

Het festival in de Molukse wijk in Oost-Souburg begint donderdag.

In de afgelopen decennia is het Midzomerfeest uitgegroeid van een klein evenement tot een in heel Nederland bekend cultureel festival.

De organisatie blikt komend weekend terug op de afgelopen 35 jaar met foto’s en filmpjes. Mensen die nog materiaal hebben kunnen dat insturen naar stichting@mae-uku.nl.

Quiz

Vanwege het jubileum is het dit jaar drie dagen feest op het Plein en in de Prins Hendrikstraat in de Molukse Wijk. Donderdag begint het Midzomerfeest met een Jonge-oudere-quiz tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Voor jongeren tussen de zeven en dertien jaar is er een voetbalclinic, die om 14.00 uur begint. ‘s Avonds is er een barbecue.

Tempo-Slow

Vrijdag vanaf 11.00 uur geeft dj Tempo-Slow een clinic aan kids uit de buurt. ‘s Middags is er een zeskamp in de wijk en de tweede dag wordt ‘s avonds afgesloten met een heuse karaoke-avond. Inschrijven voor alle activiteiten op donderdag en vrijdag kan via het mailadres stichting@mae-uku.nl.

Pasar Maluku

Het zwaartepunt van de festiviteiten is zoals altijd op zaterdag. De Pasar Maluku begint om 10.00 uur, maar de officiële opening is een uurtje later met optredens van de Tifa Totobuang, Thijs de Fretes en Bunga Cengkeh. De hele dag kunnen bezoekers struinen langs de kraampjes met onder meer eten en drinken en voor kids staan er onder meer springkussens.

Er zijn natuurlijk ook veel muziekoptredens, onder meer van rockcoverband Rash, Groove Experience, Somethin’ Fresh en afsluiter Friends4Friends.