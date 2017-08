Cornald Maas opent Zeeland Nazomer Festival

Vanaf woensdag tot en met zaterdag 2 september zijn de locatievoorstellingen voor iedereen te bezoeken.

Het muziekprogramma op het Abdijplein in Middelburg, het festivalhart, begint vrijdag 25 augustus met een concert van het zeskoppige klassieke muziekgezelschap Fuse.

Oesterdam

Waar het ZNF de laatste jaren telkens drie locatievoorstellingen had, zijn dat er nu vier. In het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent is ‘Uit de tijd vallen’ te zien, naar het boek van David Grossman.

Op de Oesterdam kunnen bezoekers genieten van 'Hiroshima, mon amour' met het landschap in de hoofdrol en stemmen van Viviane de Muynck, Sofie Decleir en Koen van Kaam. Theaterproductiehuis Zeelandia noemt het 'een bijzondere zintuiglijke en audiovisuele ervaring'.

Molenwater

De schouwburg op het Molenwater in Middelburg vormt het toneel van 'Vlaklanders'. Het is de laatste voorstelling in de schouwburg voor de verbouwing. "De lege planken zijn een metafoor voor de wereld van de tweede oude acteurs", zegt Zeelandia.

Kaartverkoop

De Nieuwe Kerk in Middelburg (foto) is de locatie voor ‘Een nieuwe God’ met Bram Kwekkeboom en Marlies Hamelynck. Het stuk gaat over een man en vrouw, die al meer dan 40 jaar samen zijn.

De kaartverkoop voor de locatievoorstellingen en de concerten op het festivalhart loopt via www.theaterzeelandia.nl.