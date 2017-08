Dit was het nieuws van afgelopen week in Walcheren

Onrust door F-16's

Twee F-16's hebben maandagavond in Zeeland voor enige onrust gezorgd. Tientallen mensen belden 112 nadat harde knallen in de provincie waren te horen.

Het betrof twee F-16's die vanuit vliegbasis Volkel waren opgestegen voor een noodinzet.

Zeeuwen geven minste geld uit aan vakantie

Inwoners van de provincie Zeeland gaven vorig jaar landelijk gezien het minste geld uit aan een vakantie in het buitenland. De gemiddelde uitgave per Zeeuw is 697 euro per vakantie, schrijft dataplatform Localfocus op basis van cijfers van het CBS.

In Noord-Holland werd het meeste geld uitgegeven, namelijk gemiddeld 902 euro per vakantie.

Hittestress in Zeeland op zelfde niveau als in grote steden

In Zeeland hebben bewoners op dezelfde manier last van hittestress als in grote steden zoals Rotterdam. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de provincie en Waterschap Scheldestromen momenteel wordt uitgevoerd.

De meetresultaten worden verwerkt in de landelijke klimaateffectatlas. Daarin zijn de hittekaarten voor Zeeland nu nog gebaseerd op meetgegevens uit Rotterdam.

Een derde van inwoners Middelburg werkt in de stad

Inwoners van de gemeente Middelburg moesten in 2015 gemiddeld 33,2 kilometer naar hun werk reizen. Dat ligt ruim boven het landelijke gemiddelde van 22,6 kilometer.

Uit de cijfers blijkt verder dat ruim een derde van de inwoners van de gemeente Middelburg in de stad zelf werkt: 33,4 procent van de inwoners werkt en woont in dezelfde gemeente

Man opgepakt met 1,2 kilo drugs

In de Landluststraat in Middelburg is vrijdag een 39-jarige Vlissinger aangehouden met 1,2 kilo drugs, waaronder hennep, in zijn bezit.

Agenten controleerden de verdachte die in een auto in de Buitenhovelaan in Middelburg reed. Hij stapte uit en kon op verzoek van de agenten geen rijbewijs tonen. De verdachte beledigde een agent en met een plastic tas zette hij het op een lopen. In de plastic tas vonden ze ongeveer 1200 gram drugs.