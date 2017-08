Sportcomplex De Noormannen in Westkapelle krijgt airtrampoline

Walcheren Plan voor beeld van Etty Hillesum in Middelburg Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg werkt aan de realisatie van een borstbeeld van Etty Hillesum. Deze jonge Joodse schrijfster maakte wereldwijd indruk met haar dagboek en brieven over haar leven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hillesum overleed in 1943 op 29-jarige leeftijd in concentratiekamp Auschwitz.