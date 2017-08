Victoria & Abdul sluit Film by the Sea in Vlissingen af

De slotfilm gaat op zaterdag 16 september in première in bioscoop CineCity in Vlissingen.

Victoria & Abdul vertelt het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen de Britse koningin Victoria (Judi Dench, foto) en Abdul Karim (Ali Fazal), een jonge klerk uit India. Wanneer de koningin en klerk elkaar ontmoeten, blijkt er een klik te zijn tussen hen beiden.

Terwijl Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengen, wordt de band tussen de twee hechter. Maar de mensen om hen heen proberen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds sterker en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken.

De film is gebaseerd op het boek Victoria & Abdul: The True Story of the Queen’s Closest Confidant van Shrabani Basu. De regie is in handen van Stephen Frears. Frears was in 2003 te gast in Vlissingen tijdens Film by the Sea.