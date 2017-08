LPV vindt toezicht in Vlissingen onvoldoende

‘Regelmatig krijgen we klachten over onvoldoende handhaving en toezicht in de gemeente Vlissingen’, stelt LPV-gemeenteraadslid Wim Hirdes in zijn vragen.

‘Op de stranden en in de woonwijken, binnenstad en wandelgebieden is er te weinig of geen toezicht en handhaving.’ Daardoor heeft de partij de indruk dat de gemeente te weinig personeel voor deze taken beschikbaar heeft.

‘In de gemeente Breda heeft de inzet van particuliere beveiligers in probleemgebieden tot beter toezichtbeleid geleid. Vlissingen heeft voor de stadhuisbeveiliging ook al gekozen voor particuliere beveiliging en dat functioneert prima. Misschien is particuliere handhaving en toezicht in de openbare ruimte onze toekomst.’