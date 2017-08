Zeeland ontving in juli twee keer zoveel regen dan vorig jaar

Dat meldt Weerplaza na berichtgeving van Omroep Zeeland.

Gemiddeld viel er 140 millimeter regen, waar dat normaal gesproken 74 millimeter is. Noordgouwe mag met een gemiddelde 184 millimeter de natste gemeente van Zeeland worden genoemd.

Het aantal zonuren viel voor heel Nederland tegen. Volgens Weerplaza bleef de teller soms op slechts 1 of 2 uren steken.

Plensbuien

De plensbuien van 12 en 24 juli hebben het gemiddelde van de provincie flink omhoog getrokken. In 24 uur tijd viel er op 12 juli 88 millimeter regen in Haamstede.

Een wolkbreuk boven Vlissingen veroorzaakte de plensbui van 24 juli, waardoor er in een uur tijd 80 millimeter regen viel. Dat is een hoeveelheid die normaal gesproken in een maand valt. Dit gebeurt volgens Weerplaza eens in de tien jaar.

Graanoost

Door de hoeveelheid regen van de afgelopen maand ligt de graanoogst in Zeeland zo goed als stil. De tarwe die donderdagavond bij landbouwcoörperatie CZAV werd binnengebracht is nu te nat om geoogst te worden. Voor de telers is het daarom het beste om te hopen op zonnig weer.