Gemeentearchief Vlissingen koopt 'Dert-foto's'

Het gemeentearchief had de collectie al in bruikleen, maar dankzij giften van Stichting Van de Sande, stichting Moerman Promotie en Vereniging Vrienden van het muZEEum en het gemeentearchief Vlissingen zijn de foto's voor 14.000 euro gekocht.

Een deel van de unieke collectie is vanaf vrijdag 13 oktober te zien in het Zeeuws Maritiem muZEEum in Vlissingen.

Burgemeester Bas van den Tillaar en voormalig fotograaf Hans Dert hebben de koopovereenkomst getekend voor de zogenoemde ‘Foto Dert Collectie’, met foto’s van Vlissingen uit de periode van 1890 tot 1990. Dit is de tijdspanne waarin familie Dert een fotowinkel had aan de Nieuwendijk, waar nu hotel Zilt is gevestigd.

"Sinds de fotozaak sloot hadden wij de unieke fotocollectie in het archief in bruikleen", vertelt gemeentearchivaris Ad Tramper. "Toen werd het aantal foto’s geschat op ongeveer tachtigduizend. Daar zitten ook nog glasnegatieven bij."

PSD

De foto's zijn van drie generaties fotografen Dert: Lo, Charles en Hans, weet Tramper. "Veel foto’s zijn verloren gegaan tijdens de Watersnoodramp in 1953 toen de kelder van de winkel onder water liep. De eerste Dert kwam hier rond 1860 als militair, begon een winkel in hoeden, petten en grammofoonplaten en zeventig jaar later was fotografie hun corebusiness."

Dert kreeg volgens de gemeentearchivaris veel opdrachten van scheepswerf De Schelde, maar heeft ook veel stadsbeelden gemaakt, zoals van de Sint Jacobstoren die in 1911 in brand stond, scheepsstrandingen, de Provinciale Stoomboten Dienst (PSD) en het afgebroken Van Dishoekhuis waarover dertig jaar is gesteggeld. "Er zijn honderdvijftig artikelen in de krant over verschenen."



De collectie bevat bijvoorbeeld ook pasfoto's, foto's van honden op een kleed en bruidsreportages. "Die zijn leuk voor het tijdsbeeld en de mode, maar die zetten we niet online. Sommigen stellen waren al binnen drie maanden gescheiden", vertelt Tramper. Wel zijn alle foto’s uiteindelijk in het archief te bekijken.

Expositie

Tramper is blij dat deze voor Vlissingen unieke collectie is veiliggesteld. "Deze beelden behoren tot de toppers die we hebben." Hij schudt zijn hoofd: "Nee, die wereldberoemde foto van de overslaande golven op de boulevard van Lo Dert hebben we niet. Die heeft Hans Dert gehouden. Maar we hebben wel tien andere versies die er veel op lijken."

Vanaf vrijdag 13 oktober is een expositie in het muZEEum te zien met een deel van de fotocollectie van Dert.