Japanse kruiskwal zit niet overal in Veerse Meer

"In andere delen van het Veerse Meer zitten de kruiskwallen niet en kun je veilig zwemmen", schrijven de twee gemeenten woensdag in een gezamenlijk persbericht.

Ze melden dit, omdat ze signalen ontvangen dat mensen denken dat de Japanse kruiskwal in het hele Veerse Meer voorkomt. "De kruiskwallen zijn bijvoorbeeld niet aangetroffen bij het strandje en de ligweide aan de Grote Piet en bij Kanoa. Hier kun je gewoon zwemmen."

Rijkswaterstaat onderzoekt de aanwezigheid van de kruiskwallen in het Veerse Meer. "Ze kijkt steeds waar de dieren aanwezig zijn en onderzoekt waarom ze juist dit jaar in grote hoeveelheden voorkomen."

Jeuk

In het Veerse Meer komen diverse kwallensoorten voor. "De meeste zijn onschadelijk voor mens en dier. Wie in aanraking komt met de Japanse kruiskwal kan wel klachten krijgen, zoals jeuk en een rode huid. Bij mensen die last hebben van overgevoeligheid kunnen de huidreacties heftiger zijn."



De Japanse kruiskwal (foto) is ongeveer twee centimeter groot en heeft korte tentakels waarmee hij kan steken. De kruiskwal is vooral te vinden in gebieden met veel waterplanten.



Op www.zwemwater.nl is een lijst te vinden van veilige zwemlocaties in Zeeland.