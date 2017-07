Tuin kan leven met nieuw bomenkapplan voor Kanaal door Walcheren

De abelen worden gerooid op een manier waarop de karakteristieke aanblik langer behouden blijft. “Met dit compromis kunnen we leven”, vertelt Frans Jonkers van stichting de Tuin van Zeeland, één van de partijen die tegen het oorspronkelijk kapplan was.

Op de dijk langs de spoorlijn tussen Oost-Souburg en Middelburg haalt de provincie de komende jaren alle 475 bomen weg. Omdat ze verouderd zijn, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld door afbrekende takken die op het spoor kunnen belanden.

“Wij zien ook in dat ze te oud zijn om te blijven staan”, zegt Jonkers. De Tuin van Zeeland was alleen tegen de oorspronkelijke manier waarop de provincie de abelen wilde kappen.

Nu rooit Zeeland niet meer driehonderd meter boom per keer van Oost-Souburg richting Middelburg, maar laat binnenkort eerst op alle abelen een boomveiligheidscontrole uitvoeren om de staat van iedere individuele boom te bepalen.

Laanidee

“Aan de hand van de controle worden niet de vakken van drie honderd meter naast elkaar gekapt, maar bijvoorbeeld eerst vak drie, dan zes, acht en één, zodat het laanidee zolang mogelijk behouden blijft”, vertelt Jonkers.

“Ieder jaar wordt er één vak bomen gekapt. De provincie plant meteen abelen terug, maar het duurt tien, vijftien jaar voordat ze weer een beetje tonen.” Volgens de provincie is de stamomtrek van de nieuwe bomen na tien jaar rond de dertig centimeter.

Na de kritiek op het oorspronkelijk plan ging gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland in gesprek met betrokken partijen, zoals stichting de Tuin van Zeeland.

"Deze oplossing heeft de steun van alle betrokken partijen", liet de provincie vorige week weten. "In de nieuwe opzet kunnen we ook variëren in de lengte van de aan te pakken boomvakken. Het kan elk jaar wat meer of juist minder dan driehonderd meter zijn."

Kostbaar

De provincie belooft ook de Tuin van Zeeland op de hoogte te houden over de boomcontroles en aanpak. “We zijn er blij mee dat er meer communicatie komt”, zegt Jonkers.

De stichting had het liefst gezien dat de bomen – ze staan in drie rijen – per rij gekapt zouden worden, maar daarin gaat de provincie niet mee. “En her en der kappen is te kostbaar. Dit is een compromis, maar we kunnen hiermee leven.”