Beach Cleanup Tour maakt Walcherse stranden schoon

De opruimactie start tegelijkertijd in Cadzand en op Schiermonnikoog en eindigt na ruim twee weken in Zandvoort, waar bekend wordt gemaakt hoeveel kilo afval er is opgeruimd.

Vrijwilligers leggen in vijftien dagen dertig etappes af, waarbij de ene helft in noordelijke richting loopt en de andere helft richting het zuiden. Op woensdag 2 augustus is de Zeeuwse kust tussen Vlissingen en Zoutelande aan de beurt en op donderdag 3 augustus komen de vrijwilligers in actie tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder.

Geïnteresseerden kunnen zich voor een of meerdere etappes inschrijven via de website. ‘Sinds de eerste editie in 2013 haalden we samen met 6.377 vrijwilligers 57.426 kilo afval van de Nederlandse stranden’, aldus de organisatie. ‘Dat komt neer op ruim 10.000 vuilniszakken vol afval.’