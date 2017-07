Middelburgse vergunninghouders naar Buitenruststraat

Het gebouw aan de Buitenruststraat is verdeeld in vijf aparte wooneenheden. De kleinste wooneenheid bestaat uit drie kamers. In de andere wooneenheden komen zeven of acht alleenstaande vergunninghouders en drie Nederlandse woningzoekenden.

Zij delen een gemeenschappelijke ruimte, keuken en sanitair. Iedere wooneenheid heeft een eigen afsluitbare toegangsdeur.

Stichting Vluchtelingenwerk Zeeland begeleidt de vergunninghouders en helpt hen inburgeren en wegwijs worden in Nederland. ‘Ook de medebewoners vervullen hierin een rol’, aldus de gemeente Middelburg.

Stichting Philadelphia Zorg huurt een ruimte op de begane grond voor dagactiviteiten.

Zeventien alleenstaande vergunninghouders verhuizen vanuit Hof van Sint Pieter in Middelburg naar de Buitenruststraat. Daarna zijn de kamers aan het Hof van Sint Pieter weer beschikbaar voor studenten.

Ervaringen

Middelburg is net als alle andere gemeenten in Nederland verplicht om vergunninghouders te huisvesten. De rijksoverheid bepaalt het aantal vergunninghouders per gemeente.

Wethouder Chris Dekker vertelde eerder al dat Middelburg inmiddels goede ervaringen heeft opgedaan met het groepsgewijs huisvesten van vergunninghouders in de Zacharias Jansenstraat en Koepoortstraat. ‘Dat was dan ook een reden om hier weer voor te kiezen in de Buitenruststraat.’