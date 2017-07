Overzicht: Dit zijn de meest bijzondere gemeenteregels in Zeeland

In heel Zeeland is het verboden om te stoepkrijten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Uit datzelfde onderzoek komt ook naar voren dat de meeste 'vreemde regels' symbolisch van aard zijn en dat er zelden boetes voor uitgedeeld worden.

Goes

In Goes is het verboden om 'zonder redelijk doel' in een raamkozijn of op de drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

Ook mogen mensen die zich in het openbaar bevinden, geen houding aannemen of kleding dragen die uit een oogpunt van openbare zedelijkheid 'kwetsend is'.

Kapelle

In Kapelle is het verboden om je in de nabijheid van een persoon, gebouw, woonwagen of woonschip op te houden met de bedoeling te bespioneren.

Borsele

Inwoners van Borsele wordt het verplicht hun fiets, bromfiets of motorvoertuig op slot te zetten. Als het voertuig op een andere manier 'onklaar voor gebruik' wordt gemaakt, keurt de gemeente dit ook goed.

Vlissingen

De gemeente verbiedt personen in Vlissingen om zich met een winkelwagentje buiten de onmiddelijke omgeving van het winkelcentrum te bevinden.

Tholen, Reimerswaal

In zowel Tholen als Reimerswaal is het, net als in dertien andere gemeenten blijkt uit het onderzoek van RTL Nieuws, verboden om Gods naam als vloek te gebruiken.