Trekkertrek Aagtekerke legt lat weer hoog

In 2016 kwamen er 3500 bezoekers af op de trekkertrek.

Voor de nieuwe editie zijn de posities van de wedstrijdbanen aangepast, om ruimte te maken voor de kinderattracties en sponsoren. Eén baan blijft nu braak liggen. ‘De invloed van gras en onkruid is nadelig voor de structuur van de ondergrond en we gaan voor kwaliteit in 2017’, laat Gerhard de Visser van stichting Trekkertrek Aagtekerke weten.

Het publiek komt massaal af op de brullende tractoren die in verschillende categorieën in actie komen.

De stichting heeft al langer de wens om ook op vrijdagavond een wedstrijd te organiseren.

‘Als organisatie hebben we hier al goed over nagedacht, alleen moeten we medewerking krijgen van de betrokken instanties. De dorpsraad Aagtekerke is positief. Gesprekken met de gemeente Veere zijn er al geweest maar men is nog sceptisch. We hopen de gemeente te overtuigen dat het nodig is om een volledig sportprogramma te kunnen aanbieden, en ook onze landbouwklasse niet te vergeten.’