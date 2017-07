Kustloop in Vrouwenpolder past wedstrijdopzet aan

De wandelaars gaan dit keer tien minuutjes na het startschot voor de atleten weg.

"We hebben daar lang over gesproken", zegt Alex Maas van het organisatiecomité. "Tijdens voorgaande edities haalden de hardlopers de wandelaars vaak in. Op smalle stukken leidde dat wel eens tot irritaties en geduw en getrek. Met enkele experimenten hebben we er de laatste jaren wat aan proberen te doen, maar deze waren het steeds net niet. Nu hebben we besloten ze van elkaar te scheiden."

Het grote voordeel is dat de groepen elkaar niet meer hinderen, maar er zijn wel meer vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. "We vinden het ook jammer, want de deelnemers druppelden altijd de hele dag binnen in het dorp. Nu zit er een gat tussen de hardlopers en wandelaars."

Tussensprint

De deelnemers beginnen en eindigen hun 21 kilometer lange tocht op de Dorpsdijk in Vrouwenpolder. Tussendoor komen de hardlopers en wandelaars onder meer over de Veerse Dam, doorkruisen ze natuurgebieden en ze moeten zo'n negen kilometer over het Noordzeestrand lopen.

Voor de renners is er een tussensprint bij strandpaviljoen De Dam, die voor de snelste een prijs beschikbaar heeft gesteld.

Zwaar

Mede door de kilometers over het strand geldt de Kustloop al jaren als een ideale voorbereiding op de Kustmarathon, die in het eerste weekend van oktober plaatsvindt. "Het is een ontzettend uitdagend en zwaar parcours", zegt Maas.

Naast de hardloopwedstrijd en de wandeltocht is er een kidsloop voor kinderen van acht tot en met tien jaar en eentje voor jongens en meisjes van elf en twaalf jaar.

Voor de Kustloop in Vrouwenpolder hebben zich al zo'n duizend mensen ingeschreven. Er is een maximum van vijftienhonderd deelnemers. De elfde editie vindt plaats op zaterdag 2 september.