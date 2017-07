Rioolwaterzuivering Ritthem haalt energie uit poep en slik

Dagelijks bestuurder en portefeuillehouder afvalwaterketen Gert van Kralingen van waterschap Scheldestromen vertelt dat in de jaren tachtig de waterzuiveringen zijn gebouwd.

“Het afvalwater uit heel Walcheren wordt in de rioolwaterzuivering in Ritthem schoongemaakt. Jaarlijks komt dat neer op vijftien miljard liter rioolwater dat na verwerking weer schoon de Westerschelde in gaat."

Tot nu toe moest Scheldestromen stroom inkopen om het afvalwater te kunnen zuiveren, aldus de bestuurder. "Nu we de fabriek ombouwen door stoffen om te zetten naar energie, kunnen we met behulp van de techniek en bacteriën straks 135 procent energie opwekken. Nu zitten we op tachtig tot negentig procent.”

Drollen

Als het rioolwater binnenkomt, wordt eerst vuil zoals plastic, vet en zand eruit gehaald en daarna de drijvende dingen, vertelt omgevingsmanager Daniëlla Helmendach. "Je zou verwachten dat er ook drollen drijven, maar die zie je hier niet meer terug.”

Daarna gaat het water in een beluchttank met bacteriën, die slib en water scheiden. "Het water heeft daarna een oppervlaktekwaliteit en gaat via de spuikom de Westerschelde in of de watergang op.”

Door ingeblazen lucht worden de vervuilde stoffen omgezet naar onschadelijke stoffen.

“Het slib bezinkt in de nabezinktanks en daar halen we zoveel mogelijk water uit tot dit een bijna droge stof is. Daarbij wordt de organische stof omgezet in biogas. In de gaslijn wordt het gas dat vrijkomt bij het vergisten, verbrand in een gasmotor om elektriciteit en warmte te produceren.”

Biogas

Helmendach legt ook uit wat er verandert in onderdelen van het zuiveringsproces. “Het water dat uit het ontwaterde slib komt gaat binnenkort naar de nieuwe anammoxinstallatie, een in Zeeland nieuw concept. Omdat in het filtraat nog veel stikstof zit, gaan de anammoxbacteriën daarmee aan het werk om oplosbare stikstof om te zetten naar gasvormige stikstof.”

Van Kralingen vult aan dat het schap zo goedkoop stikstof uit het water kan halen. "Dat scheelt veel energie.”

Het slib bevat volgens Van Kralingen nu nog te veel zware metalen, zoals fosfaat en daarom laat het schap het verbranden in Moerdijk. “Daar gaan zeven vrachtwagens van ons per week naartoe. Na de ombouw kunnen we biogas uit het afvalwater winnen, die voldoende elektriciteit oplevert om 380 huishoudens te voorzien van stroom.”