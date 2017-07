Bijna twee miljoen subsidie voor Zeeuwse bedrijventerreinen

De provincie ontving zeven aanvragen voor subsidie. Drie zijn er gehonoreerd. Naast Goes en Veere krijgt de gemeente Sluis 390.000 euro voor het vernieuwen van drie bedrijventerreinen.

‘Er is voor ruim 3,3 miljoen euro subsidie aangevraagd, bijna twee keer zo veel als er beschikbaar is’, laat de provincie weten. De drie initiatieven zijn volgens Zeeland gekozen na een beoordeling en vergelijking. Veere ontvangt de 400.000 euro om Karreveld beter toegankelijk te maken. Goes gebruikt de miljoen om Ketelhaven te herinrichten.

Vier projecten zijn afgewezen: Baskensburg in Vlissingen, Hoek en Bosch / Hof te Zandeplein in Kloosterzande, Arnestein in Middelburg en Busmariteam in Sint-Annaland.

Vervolg

Het is nog niet zeker hoeveel geld er in het Fonds Impuls Bedrijventerreinen zit voor een volgende subsidieronde. In het najaar maakt de provincie hierover meer bekend.

De bedrijventerreinen in Zeeland zijn soms moeilijk bereikbaar en vaak verouderd, aldus de provincie. ‘Er zijn parkeerproblemen, leegstand, (milieu) overlast of de terreinen liggen dicht bij of in dorpskernen.’

Het fonds is opgericht om bedrijventerreinen op te knappen. ‘Zo wordt het aantrekkelijker voor bedrijven om zich in onze provincie te vestigen en voor gevestigde bedrijven om te blijven investeren.’