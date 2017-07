Politie waarschuwt voor prostitutie op camping in Zeeland

Walcheren Provinciebestuur richt verkeersmanagementteam op vanwege hinder A58 Het college van Gedeputeerde Staten heeft in overleg met Rijkswaterstaat besloten om een regionaal verkeersmanagementteam in het leven te roepen. Het provinciebestuur deelt de zorgen van het CDA in Provinciale Staten over de verkeershinder door werkzaamheden op de A58.