Meerdere hennepkwekerijen geruimd op Walcheren

Tijdens de opruimdag werkten de agenten met een aantal vaste partners.

In een woning aan de Van Dishoeckstraat in Vlissingen is kweekmateriaal in beslag genomen. In de Nassaulaan in Middelburg werden 21 hennepplanten en kweekmateriaal gevonden. In een pand aan de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg stonden 11 hennepplanten, 12 hennepstekken en kweekmateriaal.

Vernietigd

Er zijn bovendien hennepkwekerijen geruimd in Zeeuws-Vlaanderen, Sint-Maartensdijk en in Noord-Brabant. Alle plantjes en de kweekmaterialen zijn vernietigd.

Tegen de bewoners of eigenaren van de panden zijn processen-verbaal opgemaakt. Ook krijgen ze een rekening van de energieleverancier. Pas als ze deze hebben betaald komen ze in aanmerking voor een nieuwe aansluiting.